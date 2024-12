Prêmio brasileiro dá destaque para empreendedores negros

No próximo dia 10 de dezembro, Brasília será palco do Brasil Startups Summit, um evento dedicado a impulsionar o ecossistema de inovação e empreendedorismo no país. Organizado pela Brasil Startups, a iniciativa busca reconhecer e celebrar os principais destaques entre startups e empreendedores.

Durante o encontro, ocorre também o Brasil Startups Awards, uma premiação que destaca as startups mais inovadoras em diversas categorias. A cerimônia será realizada no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, das 13h às 23h, reunindo grandes nomes do cenário tecnológico e empresarial brasileiro.

Com o objetivo de promover visibilidade, inspiração e justiça econômica, uma das categorias da premiação será o Black Founder Destaque 2024, que reconhece atores negros no ecossistema de startups. O presidente da Brasil Startups, Hugo Giallanza, frisa que a ideia é inspirar novos empreendedores negros com grandes exemplos e trajetórias diferentes.

“A população negra é responsável pela nossa cultura e a nossa identidade, ter esta representatividade de forma clara transmite para o mundo nossa cultura empreendedora de forma equitativa”, reforça Hugo.

A premiação vai de encontro com o número de empreendedores negros, que cresceu 22% nos últimos dez anos (2013-2023). A análise feita pelo Sebrae também indica que o Nordeste tem 32,7% dos afroempreendedores do país, ficando atrás apenas do Sudeste (37,7%).

Para Alan Soares, CSO do Movimento Black Money, premiações como essa são essenciais para o ecossistema empreendedor nacional. “Ele desafia o racismo estrutural, cria referências para jovens negros, atrai investimentos para negócios liderados por pretos e força o mercado a valorizar a diversidade. É uma ferramenta de transformação social, fortalecendo o empreendedorismo negro e contribuindo para uma economia mais equitativa”, afirma.

De acordo com a organização, o evento já recebeu inúmeras indicações de empreendedores que merecem todo o respeito e publicidade pelos feitos que eles têm realizado no ecossistema de inovação nacional.

A expectativa, segundo Hugo, é dar largada a um movimento de estímulo ao empreendedorismo digital e a diferentes segmentos de startups. “Também queremos ter a representação dos estados na capital do país para que políticas públicas direcionadas ao setor possam ser feitas de forma mais coesa e empática com as demandas e interesses dos empreendedores”, finaliza.

Para mais informações sobre o ingresso, basta acessar: https://bit.ly/BRASIL-STARTUPS-SUMMIT-2024