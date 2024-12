PROMAD lança integração do WhatsApp no software jurídico Integra

O PROMAD, um dos líderes em soluções de software para gestão jurídica, anunciou a introdução de uma nova funcionalidade em sua plataforma Integra. A integração permite aos advogados utilizarem o WhatsApp diretamente no sistema, otimizando a comunicação com seus clientes.

Com esta novidade, o Integra oferece acesso a modelos de mensagens pré-definidos para diversas finalidades, funcionando como um atalho para o WhatsApp. Os advogados podem acessar uma variedade de templates personalizáveis para notificar os clientes sobre o andamento dos processos, lembretes de reuniões, vencimento de honorários e a necessidade de envio de documentos.

De acordo com o CEO do PROMAD, Joel Rosenbaum, a integração é parte do compromisso da empresa em oferecer soluções tecnológicas que aumentem a eficiência das rotinas jurídicas e melhorem o relacionamento entre advogados e clientes.

A nova funcionalidade já está disponível automaticamente para todos os usuários do Integra, sem custos adicionais. A integração foi projetada para proporcionar maior praticidade no dia a dia dos profissionais, fortalecendo sua competitividade no mercado jurídico.

Este lançamento reflete o objetivo do PROMAD em inovar e aprimorar as ferramentas oferecidas à comunidade jurídica, melhorando e personalizando a comunicação entre advogados e clientes.

Os interessados já podem utilizar a integração do WhatsApp dentro do Integra.