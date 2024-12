Amazon lança nova geração de modelos de IA

A Amazon apresentou durante o AWS re:Invent, em Las Vegas (EUA), sua nova geração de modelos fundacionais (FMs) com inteligência de ponta em uma ampla gama de funcionalidades. Batizada como Amazon Nova, a coleção estará disponível globalmente no Amazon Bedrock e inclui quatro modelos de última geração. Todos os modelos do Amazon Nova são integrados ao Amazon Bedrock, um serviço totalmente gerenciado que disponibiliza modelos fundacionais (FMs) de alto desempenho das principais empresas de inteligência artificial (IA) e da Amazon para uso por meio de uma única API. Usando o Amazon Bedrock, os clientes podem experimentar e avaliar os modelos do Amazon Nova, bem como outros FMs, para determinar o melhor modelo para um aplicativo.



O Amazon Nova Micro é um modelo apenas para texto, que oferece respostas com a menor latência e a custos reduzidos. O Amazon Nova Lite é um modelo multimodal de baixo custo, projetado para processar entradas de texto, imagem e vídeo com eficiência e rapidez. Além de fornecer precisão em benchmarks de texto, o Amazon Nova Lite oferece compreensão de vídeos, gráficos e documentos e em fluxos. Já o Amazon Nova Pro é um modelo multimodal de alta capacidade que combina precisão, velocidade e custo para uma ampla gama de tarefas e se destaca no acompanhamento de instruções e nos fluxos de trabalho agênticos multimodais, conforme medido pelo Comprehensive RAG Benchmark (CRAG), pelo Berkeley Function Calling Leaderboard e pelo Mind2Web. O Amazon Nova Premier é o modelo multimodal mais avançado, ideal para tarefas complexas e para desenvolvimento de modelos personalizados. Os modelos Amazon Nova Micro, Amazon Nova Lite e Amazon Nova Pro já estão disponíveis. O Amazon Nova Premier será lançado no primeiro trimestre de 2025.



Todos os modelos do Amazon Nova foram projetados para serem fáceis de usar com os sistemas e dados de um cliente. O Amazon Nova Micro, o Amazon Nova Lite e o Amazon Nova Pro são pelo menos 75% mais baratos do que os modelos de melhor desempenho em suas respectivas classes de inteligência no Amazon Bedrock. O Amazon Nova Micro, Lite e Pro suportam mais de 200 idiomas. O Amazon Nova Micro suporta comprimento de contexto de 128 mil tokens de entrada, enquanto o Amazon Nova Lite e o Amazon Nova Pro suportam comprimento de contexto de 300 mil tokens, ou 30 minutos de processamento de vídeo. No início de 2025, a Amazon oferecerá suporte a um comprimento de contexto de mais de 2 milhões de tokens de entrada.



Os modelos do Amazon Nova suportam ajuste fino personalizado e aprendem o que é mais importante para o cliente a partir de seus próprios dados, incluindo texto, imagens e vídeos, para que o Amazon Bedrock treine um modelo privado de ajuste fino que fornecerá respostas personalizadas. Além de oferecer suporte ao ajuste fino, os modelos também oferecem suporte à destilação, que permite a transferência de conhecimento específico de um “modelo de professor” maior para um modelo menor, mantendo a precisão, e com execução rápida e econômica. Os modelos do Amazon Nova são integrados às bases de conhecimento do Amazon Bedrock e se destacam na Retrieval Augmented Generation (RAG), que garante aos clientes respostas fundamentadas de acordo com dados próprios da organização.



“Na Amazon, são cerca de 1.000 apps de IA generativa em movimento, temos uma visão panorâmica do que os criadores de apps precisam", disse Rohit Prasad, vice-presidente sênior da Amazon Artificial General Intelligence. “Nossos novos modelos Amazon Nova têm o objetivo de ajudar com esses desafios dos criadores internos e externos e de fornecer inteligência e geração de conteúdo atraentes, além de um progresso significativo em latência, custo-benefício, personalização, Retrieval Augmented Generation (RAG) e recursos agênticos”.



No primeiro trimestre de 2025 a Amazon apresentará um modelo de fala para fala do Amazon Nova. O modelo foi projetado para transformar os aplicativos de IA de conversação, compreendendo a entrada de voz de streaming em linguagem natural, interpretando pistas verbais e não verbais (como tom e cadência) e fornecendo interações naturais semelhantes às humanas, de ida e volta, com baixa latência. A companhia também está desenvolvendo um novo modelo que pode receber texto, imagens, áudio e vídeo como entrada e gerar saídas em qualquer uma dessas modalidades. Esse modelo do Amazon Nova com recursos nativos de multimodalidade para multimodalidade - ou “qualquer um para qualquer” modalidade - será lançado em meados de 2025. O objetivo é simplificar o desenvolvimento de aplicativos em que o mesmo modelo pode ser usado para executar uma ampla variedade de tarefas, como traduzir conteúdo de uma modalidade para outra, editar conteúdo e alimentar agentes de IA que podem entender e gerar todas as modalidades.



Os parceiros e clientes da AWS já estão utilizando os recursos e o desempenho de preço dos modelos do Amazon Nova. A Dentsu Digital Inc., empresa de marketing digital, está integrando o Amazon Nova Reel ao seu processo criativo, permitindo que sua equipe melhore e acelere o desenvolvimento de suas campanhas - desde o briefing, passando pelo desenvolvimento de conceitos, até a geração de conteúdo criativo em vídeo. O Amazon Nova Reel reduz o tempo total necessário para gerar novos ativos de semanas para dias. A Musixmatch, plataforma de letras de música do mundo, com mais de 80 milhões de usuários e um banco de dados com mais de 11 milhões de letras de músicas exclusivas, está incluindo o Amazon Nova Reel no Musixmatch Pro. O objetivo é que os criadores distribuam letras de músicas em todos os principais serviços de streaming digital. Os artistas emergentes ainda podem usar o Amazon Nova Reel para produzir videoclipes de alta qualidade usando o contexto de suas músicas como entrada e personalizá-los com prompts de linguagem natural.

Os modelos do Amazon Nova são construídos com medidas de segurança e proteções integradas. A empresa lançou o AWS AI Service Cards para o Amazon Nova, oferecendo informações transparentes sobre casos de uso, limitações e práticas responsáveis de IA.