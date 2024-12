Hablla e UNESP conectam estudantes ao mercado de tecnologia

Parceria inédita entre a Hablla, startup especializada em soluções de marketing conversacional, e a Universidade Estadual Paulista (UNESP), deu origem ao Conecta Hablla, programa de desenvolvimento profissional voltado para estudantes de tecnologia. A iniciativa tem como objetivo aproximar a formação acadêmica das demandas práticas do mercado, oferecendo experiências que ampliam as competências técnicas e interpessoais dos participantes.

Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), o mercado de tecnologia no Brasil deve gerar cerca de 797 mil novas vagas até 2025, com uma média de 150 mil oportunidades por ano. Apesar disso, a lacuna entre a formação acadêmica e as exigências práticas do setor ainda é um desafio. Para Alvaro Magri, CTO da Hablla e ex-aluno, mestre e doutorando pela UNESP, iniciativas como esta podem contribuir para reduzir essa disparidade. “Nosso objetivo é criar um ecossistema de aprendizado que una o potencial acadêmico à inovação do mercado”, afirma Magri.

Impacto na formação profissional

O programa já está colhendo frutos. Bruno Veronez, estudante da UNESP e um dos participantes do programa, destaca o impacto do aprendizado prático em sua formação. “A experiência vai além do que vemos na sala de aula. Trabalhar em projetos reais nos prepara para enfrentar desafios que o mercado apresenta diariamente", comenta. Já para Lara Stopa, o maior diferencial está na aplicabilidade imediata do conhecimento acadêmico. "Estar aqui me permite unir teoria e prática de forma muito clara. Cada tarefa traz um aprendizado que amplia minha perspectiva sobre o futuro da tecnologia no Brasil”, explica.

Magri complementa que o programa promove o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como trabalho em equipe e resolução de problemas, cada vez mais valorizadas no mercado. Um estudo da McKinsey & Company confirma que essas competências são essenciais para o sucesso profissional, especialmente em um setor dinâmico como o de tecnologia.

Além disso, ele considera que a iniciativa pode impactar o setor educacional e tecnológico de maneira transformadora. “A universidade forma excelentes profissionais, mas muitos não têm contato com as demandas do mercado enquanto estudam. Esse programa pretende mudar isso, criando um ambiente em que inovação e formação andam juntas”, explica Magri.

Projeto em expansão

Atualmente beneficiando dois estudantes, a iniciativa já tem previsão de ampliação. “Planejamos aumentar o número de participantes no próximo ano e incluir áreas como análise de dados e experiência do usuário”, afirma Magri. Além disso, a Hablla planeja replicar o modelo em outras universidades, criando uma rede de colaboração acadêmico-profissional.

Lara Stopa reforça a importância dessa colaboração para seu futuro profissional. “Todo o conhecimento e aprendizado adquiridos abrirão muitas portas, sinto que terei muitas oportunidades de crescer dentro e fora da empresa”.

Conexão entre academia e mercado

A parceria entre Hablla e UNESP também tem como objetivo reforçar a importância de iniciativas que conectem ensino superior e prática profissional, assim, impulsionar a formação de jovens talentos e o avanço do setor de tecnologia no Brasil. “Com o fortalecimento desse ecossistema, espera-se um impacto positivo tanto para os estudantes quanto para o mercado, promovendo inovação, inclusão e transformação”, conclui Magri.