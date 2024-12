Allp Fit celebra 2024 com expansão pelo Brasil e prêmio

A Allp Fit, rede de academias no segmento fitness, celebra em 2024 sua expansão pelo Brasil e o recebimento do Prêmio Notorius, que destaca a marca como uma das empresas mais lembradas. No Espírito Santo, a unidade de Vila Velha começou a funcionar recentemente, e São Mateus será a próxima cidade do estado a receber uma unidade nos próximos dias.

O mês de dezembro terá inaugurações em São Paulo, incluindo uma segunda unidade em Sorocaba, além de Morumbi (7/12), Vila Jacuí (11/12) e Aricanduva (21/12). Ainda em dezembro, a marca abrirá unidades em Salvador (19/12) e Ilhéus (20/12), ampliando sua presença e reforçando o objetivo de levar mais infraestrutura e acessibilidade ao público.

Em pouco mais de um ano de operação, a rede já conta com unidades em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás e Espírito Santo. A meta para 2027 é alcançar 400 academias e atender 1,2 milhão de alunos. Neste último mês do ano, a rede também recebeu o Prêmio Notorius.



A Allp Fit oferece diversos serviços, como cadeiras de massagem, sauna, espaço kids monitorado, suporte nutricional, avaliação física com scanner corporal, aulas coletivas, doses diárias de pré-treino e whey protein, além de integrar o ecossistema Allp Supplements e o aplicativo Allp Fit Home.

Para Anderson Franco, fundador e CEO da Allp Fit, a expansão reflete o propósito da marca. "Acreditamos que saúde é um direito. Nossa proposta é tornar os exercícios acessíveis a todos, com tecnologia, conforto e atendimento. Receber o Prêmio Notorius é o reconhecimento do impacto que buscamos gerar e nos incentiva a continuar crescendo", afirmou Anderson, ressaltando a parceria com a Administração Solidária, idealizada por Altair Vilar, diretor-presidente do Cartão de Todos.

Com foco na inclusão e na qualidade de vida, a Allp Fit tem como objetivo consolidar-se como líder do mercado fitness nacional até 2027, oferecendo planos adaptáveis a diferentes perfis de clientes.

Prêmio Notorius

No dia 5 de dezembro, a Allp Fit recebeu o Prêmio Notorius, concedido às empresas mais lembradas de Ipatinga. O evento ocorreu na sede da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). Segundo Anderson Franco, o prêmio reconhece o compromisso da marca em ampliar o acesso à saúde e ao bem-estar.

Para mais informações sobre as unidades e serviços, acessar https://allpfit.com.br.