Lewis Clark promove funding responsável no Brasil

A busca por financiamento responsável e ético está ganhando força no Brasil com a criação de uma nova comunidade que reúne empreendedores, pesquisadores e consultores. Inspirado pelo conceito Ubuntu, que reforça a ideia de interdependência e colaboração, o grupo idealizado pela Lewis Clark tem como objetivo mudar o ecossistema de inovação no país.

Um dos maiores desafios enfrentados pelas empresas brasileiras é o acesso a informações sobre as diversas oportunidades de funding, especialmente aquelas oferecidas por instituições como BNDES, FINEP e FAPESP. A proposta da comunidade é não apenas informar, mas também criar conexões que incentivem o desenvolvimento de projetos de impacto.

“A inovação não deve ser um caminho solitário, mas sim um esforço coletivo onde todos contribuem para um futuro mais sustentável e inclusivo”, destaca Fabio Sakata, idealizador da iniciativa.

Entre os pilares do projeto estão o compartilhamento de conhecimento, o fornecimento de ferramentas práticas e o fomento de uma rede colaborativa. A expectativa é que essas ações resultem em um ambiente de inovação mais dinâmico e acessível para empresas de todos os portes.

Mais informações sobre como participar podem ser encontradas no site oficial: www.lewisclark.com.br