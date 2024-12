Final do MOTO1000GP retorna a Interlagos após nove anos

Após nove anos de ausência, o MOTO1000GP retorna a São Paulo (SP) para a sua final, o GP Motul, que acontece nos dias 7 e 8 de dezembro, no Autódromo de Interlagos. O principal campeonato de motovelocidade da América Latina esteve no circuito pela última vez em 2015, durante sua primeira fase.



O MOTO1000GP retornou ao cenário do esporte de velocidade nacional em 2023 e a competição reúne nomes da motovelocidade nacional e internacional. “Vamos proporcionar ao público uma competição de alto nível, com pilotos de diversas nacionalidades em disputas intensas. Quem estiver em Interlagos terá a oportunidade de vivenciar todo esse entretenimento e competição”, afirma Gilson Scudeler, CEO do MOTO1000GP.

Além das 12 corridas que decidirão os títulos brasileiros e latino-americanos, a organização do GP Motul irá oferecer uma experiência exclusiva para os fãs. Entre as atrações, destaca-se o moto passeio gratuito no dia 8, no qual motociclistas equipados com capacete poderão percorrer o traçado de Interlagos, incluindo pontos como o “S do Senna” e o Laranjinha.

Outras atividades incluem a “wheeling machine” e simuladores de carros, disponíveis nos espaços exclusivos Club GP Paddock e Club GP VIP. Haverá também a final do Yamaha Dojo E-Sports, campeonato de corridas on-line que reúne fãs de velocidade em duas rodas.

Os ingressos para o MOTO1000GP estão disponíveis a partir de R$ 15 e podem ser adquiridos até sábado (7), às 21 horas, na plataforma Sympla, com estacionamento gratuito no autódromo.

O MOTO1000GP tem mais de 30 pilotos estrangeiros, vindos de 10 países. O retorno a São Paulo acontece em um momento de ascensão da motovelocidade no Brasil. O sucesso do campeonato reflete a busca por esse tipo de entretenimento. O MotoGP, principal competição mundial da modalidade, estuda seu retorno ao país em 2026, com um contrato previsto para três anos.

A programação do evento em Interlagos terá mais de 20 horas de atividades de pista, com expectativa de receber mais de 150 pilotos divididos em sete categorias.

Na sexta-feira (6), serão realizados os treinos livres; no sábado (7), os treinos classificatórios e as corridas curtas, que abrem a rodada dupla. As principais corridas e ativações ocorrem no domingo (8).

Informações sobre ingressos, programação e acessos estão disponíveis em: M1GP.com.br.

Em 2024, o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade ampliou o calendário de seis para oito etapas e registrou recordes de público, com destaque para Goiânia (GO) e Cascavel (PR).

O MOTO1000GP conta com o patrocínio da Yamaha, Motul, Pirelli e LS2. Apoio da Revista Duas Rodas e da plataforma Motorsport.com.

O GP Motul tem apoio local da Rádio Transamérica e da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (SMTUR).

As corridas são transmitidas no canal do YouTube e no Facebook do MOTO1000GP, no Band Sports em rede nacional e em sete países pelo canal New Brasil, também do Grupo Bandeirantes de Comunicação.