Mavenir Apresenta Estratégia Corporativa Prospectiva no Evento Anual de Analistas Globais em Dallas

RICHARDSON, Texas, Dec. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, fornecedora de infraestrutura de rede nativa na nuvem que está criando o futuro das redes, realizará seu evento anual de analistas em 11 e 12 de dezembro de 2024. O evento tem o objetivo de discutir o trabalho contínuo da empresa para impulsionar a transformação digital da Rede Móvel. Irá também enfatizar sua presença na indústria de telecomunicações como fornecedora de infraestrutura nativa na nuvem e orientada por software focada na criação de redes abertas, desagregadas e habilitadas por IA do futuro. Durante o evento, a Mavenir apresentará seus avanços de ponta, iniciativas estratégicas e estratégia de avanço para analistas, clientes e parceiros globais.

O destaque do evento será o bate-papo moderado por analistas com a equipe de liderança sênior da Mavenir, que abordará todo o portfólio de soluções da empresa, incluindo tecnologias Open RAN (rádio e vRAN) e Mobile Core (IMS, Packet Core, Digital Enablement, Messaging, Security). Os líderes seniores também discutirão o momento promissor da empresa, incluindo sua recente premiação no 2024 Global Telecoms Awards, onde sua Network Intelligence as a Service conquistou o Advancing Artificial Intelligence Award. Vários clientes e parceiros da Mavenir também apresentarão as recentes inovações e implementações tecnológicas de sucesso possibilitadas pela tecnologia da Mavenir em todo o mundo.

Os destaques da sessão são:

Introdução do portfólio robusto da Mavenir adaptado para atender às necessidades das operadoras de monetização de rede e eficiência de custos. Aprendizados e Estratégia Futura: Principais insights que nos ajudarão a acelerar ainda mais as implantações brownfield da Open RAN por meio da diferenciação e da inovação.

O Presidente e CEO da Mavenir, Pardeep Kohli, que abrirá o evento de dois dias apresentando a estratégia de avanço da empresa, disse: “A Mavenir não é apenas uma fornecedora de equipamentos – estamos tendo um papel ativo na redefinição da Rede do Futuro, com base na nossa inovação técnica incomparável e compreensão única das possibilidades estratégicas abertas aos Provedores de Serviços de Comunicação por meio da transformação da rede. Estamos prontos para nos reunir com a comunidade global de analistas de telecomunicações para que eles ouçam em primeira mão a equipe experiente da Mavenir sobre nossos avanços tecnológicos, parcerias estratégicas e compromisso contínuo com a sustentabilidade.”

Este Evento de Analista Global de dois dias destacará o preparo do Open-RAN da Mavenir, apresentando histórias de sucesso de clientes que demonstram desempenho e escalabilidade, bem como colaborações estratégicas com inovadores que impulsionam avanços em diversos domínios. A Mavenir delineará suas estratégias para acelerar as implantações brownfield da Open RAN, com foco na diferenciação e inovação, e revelará planos para impulsionar o crescimento dos negócios, alavancando seu portfólio abrangente e completo e capturando novas oportunidades de monetização 5G por meio de soluções nativas da nuvem. A sustentabilidade também ocupará o centro das atenções, com foco em soluções energeticamente eficientes que garantam a excelência operacional, enquanto a Inteligência de Rede como Serviço alimentada por IA/ML da Mavenir abordará os desafios prementes dos operadores na Garantia de Serviço de Rede. Ao apresentar seu portfólio robusto, a Mavenir reforçará seu papel de visionária no avanço de soluções de telecomunicações inovadoras e sustentáveis, abrindo caminho para uma nova era na transformação da rede. Contate [email protected] para mais informação.

Sobre a Mavenir

A Mavenir está estabelecendo hoje o futuro das redes com soluções nativas da nuvem e habilitadas para IA, que são ecológicas por design, capacitando as operadoras a obter os benefícios do 5G e alcançar redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Como pioneira da Open RAN e uma comprovada disruptora revolucionária do setor, as soluções premiadas da Mavenir fornecem automação e monetização em redes móveis em todo o mundo, acelerando a transformação da rede de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicações em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. Para mais informação, visite www.mavenir.com

