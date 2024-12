Econet Editora é reconhecida como referência em informação tributária no Brasil

No Brasil, onde o sistema tributário e fiscal é marcado por sua complexidade, contadores e empresas enfrentam o desafio de interpretar normas que mudam com frequência. Para lidar com esse cenário, o acesso a informações confiáveis e ferramentas práticas tornou-se essencial. Foi nesse contexto que a Econet Editora, fundada em Curitiba em 2002, passou a oferecer suporte técnico para profissionais da área.

Esse trabalho foi reconhecido em novembro, quando a Econet recebeu, pelo terceiro ano consecutivo, o Prêmio Confeb na categoria de "conteúdo e orientação fiscal". Promovida pela Live University, essa premiação destaca empresas que contribuem para a gestão tributária no Brasil. “Para nós da Econet Editora, o reconhecimento reflete a relevância da empresa em um mercado em que erros de interpretação tributária podem custar caro”, afirma Juliano Garrett, diretor-executivo de Consultorias e Redação da empresa.

Do primeiro boletim à inovação tecnológica

A história da Econet começou com boletins digitais que traduziam normas fiscais para uma linguagem mais acessível a profissionais que lidavam com as dificuldades de acompanhar as atualizações do Diário Oficial. Em pouco tempo, além dos boletins, a empresa expandiu sua atuação por meio de cursos e consultorias.

Atualmente, a Econet atende mais de 57 mil assinantes em todo o país e disponibiliza mais de 200 ferramentas digitais, que vão desde simuladores tributários até plataformas de consulta baseadas em inteligência artificial (IA). “A informação confiável e acessível é a essência do nosso trabalho”, afirma Garrett. E reforça que, em 2024, a empresa lançou uma biblioteca interativa que permite respostas rápidas às dúvidas fiscais, otimizando o tempo de profissionais que trabalham sob pressão.

Preparação para o futuro: Reforma Tributária

Com a iminência da Reforma Tributária e o avanço da digitalização fiscal, as demandas do mercado tributário tendem a se tornar ainda mais desafiadoras. A transição para novas regras, aliada ao aumento da fiscalização eletrônica, exigirá que empresas invistam em ferramentas que combinem tecnologia, agilidade e precisão.

Nesse cenário, a Econet Editora tem ampliado seus esforços para desenvolver soluções que ajudem contadores e empresários a se adaptarem às mudanças. Pensando nisso, em novembro, a Econet lançou o Simulador EcoTransição, que mostra, de forma intuitiva, como a carga tributária vai mudar ao longo do período de transição.

“O objetivo da ferramenta é apoiar empresas e prestadores de serviços a visualizarem, de maneira prática, como a transição tributária vai impactar os negócios, permitindo que os empresários se planejem com mais precisão”, explica Juliano Garrett. Para saber mais sobre o EcoTransição, basta assistir ao vídeo no YouTube.

Além disso, a Econet Editora realizará uma live gratuita no dia 18 de dezembro, às 15 horas (horário de Brasília), para esclarecer dúvidas sobre o impacto da Reforma Tributária no setor de serviços. A transmissão será feita pelo canal do YouTube da empresa (@canaldaeconet), que pode ser acessado em Econet Editora.