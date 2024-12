Indicadores projetam tendências do setor imobiliário em 2025

Com o fim de 2024 se aproximando, o mercado imobiliário apresenta sinais positivos de recuperação e confiança para o próximo ano. Dados recentes do Indicador de Confiança do Setor Imobiliário Residencial, produzido pela Deloitte em parceria com a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), reforçam esse otimismo. No terceiro trimestre de 2024, o segmento econômico, impulsionado pelo programa Minha Casa, Minha Vida, registrou um aumento expressivo nas vendas e na procura. Já o segmento de médio e alto padrão (MAP) manteve estabilidade, demonstrando solidez em diferentes nichos do setor.

Além disso, os preços dos imóveis mostraram alta de 4,7% no segundo trimestre do ano, fortalecendo a atratividade do mercado. Segundo Rafael Machado, CEO da plataforma Meu Imóvel, essa estabilidade é um terreno fértil para novos lançamentos em 2025. "O mercado se mostrou sólido em 2024, com bons índices de absorção da oferta, e isso traz mais segurança aos incorporadores para novos projetos", avalia.

Políticas públicas e economia como pilares do setor

A combinação de políticas públicas e recuperação econômica deve ser determinante para o desempenho do mercado imobiliário em 2025. Machado destaca a importância da trajetória de cortes na taxa Selic para impulsionar tanto a oferta quanto a demanda por imóveis. "O mercado precisa demonstrar confiança na agenda política e, principalmente, a trajetória de cortes da Selic deve ser retomada para manter o dinamismo do setor", afirma o executivo.

O programa Minha Casa, Minha Vida segue como um dos principais motores do mercado econômico, enquanto a melhoria nas condições de financiamento estimula o otimismo entre incorporadores e consumidores.

Tecnologia e inovação como diferenciais estratégicos

Outro aspecto que deve transformar o setor imobiliário é o uso crescente de tecnologias inovadoras. Machado aponta que a Inteligência Artificial (IA) continua em fase inicial no mercado, mas tem potencial para gerar impactos significativos. "Agentes autônomos de pré-atendimento devem ganhar mais espaço, ajudando corretores no contato inicial com potenciais clientes, respondendo dúvidas e filtrando opções conforme as necessidades do consumidor", explica.

Na plataforma Meu Imóvel, a tecnologia já desempenha um papel importante, conectando usuários a imóveis alinhados a seus perfis. Consumidores que buscam apartamentos na planta, por exemplo, encontram opções personalizadas que otimizam a experiência de compra.

O consumidor de 2025: mais conectado e informado

Uma transformação notável no mercado é o comportamento do consumidor. Machado observa que os clientes estão cada vez mais informados sobre os produtos, utilizando mídias sociais e portais imobiliários para conhecer detalhes dos empreendimentos antes mesmo de visitar os plantões de vendas. "O cliente já vai aos plantões mais decidido, pronto para a parte comercial", comenta.

Essa evolução, embora positiva, também exige maior atenção das incorporadoras e construtoras à qualidade das informações disponibilizadas, garantindo clareza e transparência ao público.

Perspectivas para 2025

Na visão do CEO da plataforma Meu Imóvel, com base nas análises e nos dados do Indicador de Confiança, 2025 promete consolidar avanços para o setor imobiliário. "A recuperação econômica, aliada a inovações tecnológicas e mudanças no perfil dos consumidores, forma uma base sólida para o próximo ano". E complementa, "desafios como o equilíbrio econômico e a confiança no cenário político permanecem no radar de incorporadores e construtoras".



Por fim, ele destaca que, enquanto o mercado segue em transformação, as expectativas são de que 2025 seja um ano de crescimento sustentável e inovação estratégica para o setor.