Epagri desenvolve rúcula para cultivo orgânico

(Fotos: Epagri/EEI)

Uma rúcula desenvolvida pela Epagri e ideal para o cultivo orgânico vai chegar ao mercado brasileiro em 2025. O cultivar SCS382 Simone é resultado de 20 anos de seleções e avaliações de plantas realizadas na Estação Experimental de Itajaí (EEI).

O primeiro cultivar de rúcula da Epagri reúne características produtivas e comerciais que agradam produtores e consumidores. “A SCS382 Simone tem resistência a pragas e doenças, alta produtividade, folhas largas e sabor acentuado”, cita Euclides Schallenberger, pesquisador responsável pela tecnologia.

As pesquisas iniciaram em 2003. Usando como base os genótipos de rúcula do Banco Ativo de Germoplasma do Projeto Hortaliças da EEI , os pesquisadores da Epagri foram selecionando, todos os anos, as melhores plantas com base em uma série de atributos.

“Avaliamos e selecionamos os melhores cultivares em termos de qualidade, produtividade, sabor e outras características até chegarmos a um que se destacava em todos os sentidos. Em 2018, finalizamos esse processo e o melhor genótipo recebeu o nome de SCS382 Simone”, conta Schallenberger.

Foto: Reprodução/Secom SC

Melhor rúcula

Batizada em homenagem a uma funcionária da Estação Experimental de Itajaí, a rúcula selecionada pelos pesquisadores entrou em uma nova fase. Ela foi cultivada em abrigos, junto a quatro cultivares comerciais, para uma avaliação comparativa no sistema orgânico. A Simone apresentou melhores resultados em praticamente todas as avaliações, tanto pelas qualidades agronômicas quanto pelas qualidades visuais e sensoriais das plantas.

Produtores de hortaliças orgânicas do Litoral Norte e Vale do Itajaí também avaliaram a rúcula Simone em suas propriedades e aprovaram o novo cultivar na comparação com os que já estão no mercado.

Foto: Reprodução/Secom SC Sementes para os produtores A próxima etapa será a comercialização das sementes. Para isso, a Epagri precisa realizar uma licitação para definir a empresa que será responsável pela multiplicação e pela venda desse material. Isso deve acontecer em 2025, quando os produtores e os consumidores poderão conhecer as qualidades da rúcula Simone. O lançamento da Epagri é recomendado para cultivo em todas as regiões do Brasil e a expectativa é de grande procura no mercado nacional. Schallenberger explica que a rúcula é uma hortaliça relativamente recente aqui no País. “Ela veio da região do Mar Mediterrâneo, trazida pelos italianos. Desde a década de 1990, a produção e o consumo da rúcula vêm aumentando no Brasil, por conta do sabor e das qualidades nutricionais que ela apresenta. Essa foi uma das motivações da Epagri ao selecionar um cultivar recomendado para o sistema orgânico”, explica. Por Cinthia Andruchak Freitas – jornalista da Epagri Mais informações: Euclides Schallenberger, pesquisador da Epagri na Estação Experimental de Itajaí – (47) 3398 6341 – [email protected] Saiba mais no vídeo: Foto: Reprodução/Secom SC