Paratleta da APAE de Tenente Portela Recebe Honraria do Comitê Paraolímpico Brasileiro

O paratleta Lucas André de Lima, da APAE de Tenente Portela, foi homenageado no sábado, 23 de novembro, em evento organizado pela Federação Internacional de Educação Física do Rio Grande do Sul (FIEPS-RS), em Porto Alegre. Ele recebeu a honraria das mãos do presidente do Comitê Paraolímpico Brasileiro, Mizael Conrado, em reconhecimento à sua dedicação ao esporte e às conquistas alcançadas ao longo de sua trajetória.

Lucas já representou a APAE de Tenente Portela em diversas competições, incluindo as Olimpíadas Nacionais das APAEs em 2009, realizadas em Belo Horizonte, onde competiu na prova de 100 metros rasos. Apaixonado por esportes, ele pratica futsal e corridas regularmente, acumulando troféus e medalhas.

A homenagem é um marco importante não apenas para o atleta e sua família, mas também para a APAE de Tenente Portela, que celebra a relevância de Lucas no cenário esportivo. Acompanhado pela coordenadora pedagógica Sandra Missio, pela professora de Educação Física Dalvana Nicaretta e pelo vereador e motorista da APAE Luiz Claudir dos Santos, Lucas recebeu o reconhecimento com entusiasmo.

O evento destacou o papel dos profissionais que contribuíram para a formação e motivação do atleta. “Essa conquista reflete a dedicação e o esforço de Lucas, bem como o apoio incondicional que recebeu ao longo de sua trajetória”, ressaltaram os representantes da APAE.

A homenagem é mais um capítulo na história de superação de Lucas André de Lima, que inspira a comunidade local e demonstra que o esporte é uma ferramenta poderosa para a inclusão e o desenvolvimento pessoal.