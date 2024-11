Consciência ao comprar ajuda no orçamento na Black Friday

A Black Friday deve levar 85% dos consumidores brasileiros às compras nesta sexta-feira (29), segundo pesquisa realizada pelo Mercado Livre e Mercado Pago. A data é aguardada por muitos consumidores que aproveitam os descontos para antecipar compras de fim de ano e adquirir produtos a preços mais baixos.

No entanto, as ofertas tentadoras podem levar a gastos que comprometem o orçamento e que, muitas vezes, geram arrependimento pós-compra. Segundo Claudia Kalim, especialista em Estratégia e Comportamento do Consumidor e diretora de estratégia e marketing internacional do Hub de Negócios e Comunicação Gotcha, mesmo que parte do consumo nesta época seja planejado justamente para antecipar compras de Natal e Ano Novo, o apelo comercial da Black Friday pode levar a compras por impulso.

“Para aproveitar uma oferta com desconto, visto como tentador, ou para ter aquela marca desejada, é comum ocorrerem compras por impulso”, afirma Kalim. A especialista destaca ainda que “grande parte do consumo se dá no e-commerce, que conta com inúmeros dados, preditivos, inclusive, para programar promoções para grupos específicos, analisando o comportamento de compra antes da Black Friday para criar ofertas mais direcionadas”. Este alto nível de personalização dos anúncios, que faz chegar até o consumidor ofertas de produtos que realmente lhe interessam, torna ainda mais atrativa a possibilidade de compra.

A fim de evitar gastos que comprometem o orçamento e garantir que as compras sejam realmente vantajosas, Kalim alerta que “há muitas variáveis a serem consideradas na decisão de compra da Black Friday, como o preço, a qualidade e a marca do produto, a gratuidade do frete, a agilidade no prazo de entrega e a facilidade de pagamento”. Para uma Black Friday mais consciente e controlada, algumas estratégias podem ser colocadas em prática:

Planejamento das compras e definição do orçamento



Criar uma lista dos itens que são realmente necessários e definir um valor máximo a ser gasto é o primeiro passo para uma Black Friday consciente. Estabelecer um limite evita compras por impulso e ajuda a focar em ofertas que realmente fazem sentido para o orçamento disponível. O planejamento ainda permite fazer uma comparação prévia de preços, garantindo que o desconto anunciado seja real e vantajoso.



Monitoramento dos preços com antecedência



Para evitar falsas promoções, é importante acompanhar os preços dos produtos desejados ao longo de algumas semanas. Hoje, existem aplicativos e sites que monitoram a variação de preço e alertam quando há uma queda significativa. Assim, é possível ter a certeza de que se trata de uma oferta verdadeira e não um aumento disfarçado de desconto.



Priorização de lojas confiáveis e pesquisa de reputação



A Black Friday também atrai vendedores que se aproveitam da alta demanda para aplicar golpes ou enganar consumidores. Por isso, a preferência por lojas confiáveis e conhecidas é um cuidado bem-vindo. Além disso, é recomendado consultar a reputação das marcas em sites de reclamação e verificar a política de trocas e devoluções. Segundo Mariana Rangel, diretora de Marketing do Cartão de TODOS, “as redes sociais também são um bom canal para verificar o que as pessoas estão falando sobre uma marca. Comentários negativos sem respostas ou mesmo publicações com comentários desativados são um sinal de alerta”, afirma. Rangel destaca também que esse cuidado é especialmente importante em compras on-line, em que a avaliação da confiabilidade da loja é importante para evitar dores de cabeça.



Aproveitar o cashback e os programas de fidelidade



Além dos descontos, muitos programas de fidelidade e aplicativos de cashback oferecem benefícios extras na Black Friday. “Esses serviços devolvem uma porcentagem do valor gasto, que pode ser usada em compras futuras ou acumulada para outras finalidades”, explica Rangel. “No Cartão de TODOS, escolhemos aproveitar a Black Friday para fazer a ação É Hora de Cashback, que incentiva a adesão dos consumidores ao cashback”, afirma. Para a profissional, aproveitar essas vantagens é uma maneira de esticar o orçamento e até ganhar uma economia extra em produtos essenciais.



Evitar parcelamentos longos e priorizar pagamentos à vista



Por mais que o parcelamento possa parecer vantajoso no momento, ele compromete o orçamento a longo prazo. O ideal é priorizar pagamentos à vista para evitar dívidas futuras. Em compras em que é necessário fazer o parcelamento do valor total, as parcelas precisam caber no orçamento mensal. Pagamentos à vista, além de manterem o orçamento sob controle, muitas vezes rendem descontos adicionais.



A Black Friday pode ser uma oportunidade real para economizar, mas é preciso cautela. Com planejamento e atenção aos detalhes, é possível aproveitar as promoções sem comprometer o orçamento e sem arrependimentos.