Cruzeiro e Grêmio ficam no 1 a 1 pelo Brasileiro

Cruzeiro e Grêmio empataram em 1 a 1, na noite desta quarta-feira (27) no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, em partida que fechou a 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de futebol masculino.

Com o resultado o Imortal permanece ameaçado pelo rebaixamento, ocupando a 14ª posição com 41 pontos. Já a Raposa aparece na 7ª colocação com 48 pontos.

Mesmo fora de casa, o Grêmio abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo, quando o centroavante Braithwaite aproveitou cruzamento rasteiro de João Pedro para marcar de letra. Mas o Cruzeiro não desanimou e igualou aos 41 da etapa inicial. Matheus Pereira tocou para Veron, que devolveu com um passe em elevação que terminou com um chute de primeira do camisa 10 para o fundo do gol adversário.