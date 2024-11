Pacheco comemora prêmio de sustentabilidade concedido ao Senado

O presidente do Senado Rodrigo Pacheco anunciou em Plenário, nesta quarta-feira (27), que o Senado Federal foi vencedor do Prêmio Marco Maciel, edição de 2024, na categoria ESG (sigla em inglês paraEnvironmental, Social and Governance,um conjunto de critérios que avaliam o desempenho de uma empresa ou instituição em relação a sustentabilidade).

O Prêmio Marco Maciel - Diálogo, Ética e Transparência nas relações Público-Privadas tem como objetivo reconhecer e divulgar as melhores práticas realizadas por organizações e instituições, por meio dos seus profissionais, que atuaram de acordo com os princípios norteadores da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (Abrig): ética, transparência, diálogo e responsabilidade social.

— Esse reconhecimento é um testemunho do nosso compromisso com o meio ambiente e a ação social, com impactos significativos tanto em nosso âmbito interno quanto externo. As iniciativas do Senado, de fato, têm servido de referência e inspiração para todos aqueles que se engajam conosco em redes voltadas à responsabilidade socioambiental – destacou Pacheco.

O presidente do Senado também parabenizou todas as áreas envolvidas, que contribuíram para o alcance da premiação.

— Um agradecimento especial à Diretoria-Geral, na pessoa da nossa diretora Ilana Trombka, ao Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça e ao Núcleo de Ações de Responsabilidade Social, cujos esforços incansáveis foram fundamentais para que o Senado Federal se destacasse e fosse merecedor desse prestigioso prêmio. Que esse reconhecimento sirva como incentivo para continuarmos nosso esforço em benefício da sociedade e do meio ambiente.