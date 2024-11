Conheça os vencedores do Prêmio EBC de Combate à Desinformação

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) divulga os projetos vencedores do 1º Prêmio EBC de Combate à Desinformação. A cerimônia de premiação ocorrerá na próxima segunda-feira (2), no auditório do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em Brasília (DF), a partir das 18h, durante o encontro da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

A iniciativa tem como objetivo dar visibilidade a projetos inovadores de comunicação na área de combate à desinformação que foram produzidos e publicados entre 1º de junho de 2021 e 1º de junho de 2024.

Os projetos foram analisados por comissões com representantes da EBC , da Secretaria de Comunicação/Secretaria de Políticas Digitais da Presidência da República, de organismo internacional e de instituições de pesquisa pública e privada. Foram 103 trabalhos inscritos; 76 atenderam aos critérios do edital e passaram para a fase de avaliação.

Para o presidente da EBC , Jean Lima, o prêmio reflete o compromisso com a promoção de uma comunicação transparente, ética e baseada em fatos. “A democracia precisa ser fortalecida diariamente com ações de combate à desinformação. Ao premiar esses projetos, esperamos inspirar ainda mais iniciativas que promovam um ambiente saudável e democrático, sem fake news”, declarou.

O vencedor de cada categoria receberá um reconhecimento financeiro de R$ 10 mil.

Conheça os vencedores

Categoria Televisão/Audiovisual

Instituição/Autor Principal: Agência Aos Fatos (Tai Nalon)

Nome do Trabalho: Ora da Verdade



Categoria Mobilização Comunitária

Instituição/Autor Principal: Agência Mural (Anderson Meneses)

Nome do Trabalho: Papo Reto no Zap



Categoria Rádio

Instituição/Autor Principal: Agência Radioweb (Leno Falk)

Nome do trabalho: Quem foi Brilhante Ustra



Categoria Plataformas Digitais

Instituição/Autor Principal: Tribunal Superior Eleitoral – TSE (Mariana Fabre)

Nome do Trabalho: Democracia Sob Ataque



Categoria Rede Nacional de Comunicação Pública – Televisão

Instituição/Autor Principal: Universidade de Brasília – UnB (Cleisyane Quintino)

Nome do trabalho: Os desafios das eleições



Categoria Rede Nacional de Comunicação Pública - Rádio

Instituição/Autor Principal: Universidade Federal de Sergipe – UFS (Josafá da Silva Neto)

Nome do Trabalho: De verdade – uma série sobre os desafios do direito ao jornalismo na era da desinformação.



Prêmio EBC de Comunicação Pública

O Prêmio EBC de Combate à Desinformação faz parte do Prêmio EBC de Comunicação Pública – eixo jornalismo. No eixo audiovisual, a EBC entregou neste ano o Prêmio TV Brasil de Exibição em dois tradicionais festivais brasileiros: o Festival Internacional de Cinema Infantil (FICI) e o Festival de Cinema de Gramado. Já o terceiro eixo valoriza as produções musicais, com o Festival de Música da Rádio Nacional e o Prêmio Rádio MEC, que terão seus vencedores anunciados por meio de uma transmissão ao vivo diretamente dos estúdios da EBC , em dezembro.