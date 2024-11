Orlando receberá evento para investidores brasileiros

A cidade de Orlando, na Flórida, será o cenário do evento Master in International Investments (MIII) em janeiro de 2025, voltado para brasileiros que desejam expandir seu conhecimento e atuação no mercado de investimentos internacionais. Promovido pela American Associates Alliance (AAA), o evento é focado em empresários, investidores e profissionais do setor financeiro interessados em estratégias de diversificação de investimentos e novas oportunidades de negócios no exterior.

O evento, promovido pelo empresário e investidor Faustino da Rosa Junior, possui apenas 30 vagas disponíveis e contará com palestras e workshops ministrados por especialistas reconhecidos no mercado internacional. Entre os principais palestrantes estão Cristiane Leon, especialista em Real Estate; In Hsieh, atuante no mercado de importação e exportação; Matheus Trentini, com expertise em Venture Capital; e Heitor Miguel, especializado em criptomoedas. A programação também inclui exposições de Peter Jordan e Celso Fortes sobre marketing digital e investimentos digitais, além de contribuições dos próprios fundadores da AAA, Faustino Júnior e Klaus Luchtenberg, que abordarão temas como gestão de ativos e expansão global.

Além de ampliar conhecimentos, o evento oferece oportunidade de networking. Segundo a AAA, a proposta é oferecer um ambiente propício para conexões valiosas entre os participantes e os especialistas convidados, visando à construção de uma rede de contatos que facilite a aplicação de novas estratégias e práticas de mercado.

Faustino Júnior, um dos fundadores da AAA, CEO da FG Investments e da FGMED, startup de educação médica, comenta sobre o objetivo do evento. “Nosso foco é capacitar os empresários brasileiros com conhecimentos práticos e oportunidades de atuação internacional. O MIII foi criado para auxiliar empreendedores e investidores, permitindo que os participantes expandam suas operações no exterior sem perder a conexão com o mercado nacional”.