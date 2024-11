Epagri forma nova turma no curso de Homeopatia Integrativa Interestadual nesta quinta

Serão 50 formandos oriundos de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul – Fotos: Divulgação/Epagri

Uma nova turma se forma nesta quinta-feira, 28, no curso de Homeopatia Integrativa que a Epagri promove desde 2008. Esta edição foi realizada nos meses de setembro e novembro em Araranguá, em parceria com a empresa de extensão rural do Rio Grande do Sul (Emater/RS). Serão 50 formandos de Santa Catarina e do estado gaúcho, entre técnicos, agricultores e profissionais da saúde. O evento será às 14 horas, no Centro de Treinamento da Epagri em Araranguá.

De acordo com o coordenador do curso, médico-veterinário da regional da Epagri de Criciúma, Marcelo Pedroso, a programação do curso contemplou temas voltados para a homeopatia na produção animal, cultivos agrícolas e ambiente. Os instrutores foram técnicos da Epagri, da Emater/RS e instituições parceiras. O curso é gratuito, com 120 horas/aulas, e tem emissão de certificado pela Udesc.

Homeopatia na produção de alimentos

Conforme os estudos desenvolvidos pela Epagri, o tratamento homeopático promove uma produção de alimentos de forma limpa, com bons índices de produtividade e baixo custo. O método terapêutico vem sendo testado no território catarinense para produção de carne, leite, cebola, hortaliças, frutas e plantas medicinais.

Foto: Reprodução/Secom SC

De acordo com Marcelo, a homeopatia surgiu nos trabalhos da Epagri no início dos anos 2000. A inciativa veio como proposta inovadora em apoio ao cumprimento de sua missão. Segundo estudos desenvolvidos pela Empresa, o tratamento homeopático promove uma produção de alimentos de forma limpa, com bons índices de produtividade.

A terapia homeopática vem sendo difundida e implementada na agropecuária catarinense por meio de cursos presenciais como este, cursos online, palestras, estudos de caso e serviço de extensão promovidos pela Epagri e outras instituições. Já são mais de 13 mil pessoas atendidas direta ou indiretamente pela Epagri em SC e outros diversos estados brasileiros durante esses anos.

Serviço

O que: Formatura do curso Homeopatia Integrativa

Formatura do curso Homeopatia Integrativa Quando: 28 de novembro, às 14 horas

28 de novembro, às 14 horas Onde: auditório do Centro de Treinamento da Epagri em Araranguá. Rua Marcos João Patricio,S/N, Bairro Barranca – Araranguá, SC

Mais informações e entrevistas: Marcelo Pedroso, coordenador do curso, fone (48) 99668-3768

