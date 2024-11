Congresso técnico define mudanças no Gauchão 2025: novo formato e calendário mais curto

Durante o congresso técnico realizado pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) na última sexta-feira (22), os 12 clubes participantes do Gauchão 2025 aprovaram alterações no formato e no calendário da competição. Com início marcado para 22 de janeiro e término em 16 de março, o campeonato terá duração de apenas 1 mês e 22 dias, uma redução significativa em relação às edições anteriores.

Calendário ajustado

A mudança no período de disputa busca oferecer aos clubes uma pré-temporada mais longa, alinhada ao calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A preparação será iniciada em 8 de janeiro, garantindo 14 dias de treinos antes da estreia, um avanço em relação ao planejamento anterior, que previa apenas quatro dias de preparação caso o torneio começasse em 12 de janeiro.

A decisão também leva em conta a interrupção da Série A em 2025 devido ao Mundial de Clubes da FIFA, evitando conflito com o calendário nacional.

Novo formato

O Gauchão 2025 apresentará um formato reformulado. As 12 equipes foram divididas em três grupos:

Grupo A: Grêmio, São José, Guarany e Avenida.

Grupo B: Internacional, Caxias, Pelotas e Ypiranga.

Grupo C: Juventude, Monsoon, Brasil de Pelotas e São Luiz.

Na primeira fase, cada time jogará oito partidas contra adversários de outros grupos, sem confrontos dentro da própria chave. Os líderes de cada grupo e o melhor segundo colocado avançarão às semifinais, que serão disputadas em jogos de ida e volta. A grande final definirá o campeão estadual.

Torneios paralelos

Além da briga pelo título, o campeonato terá duas disputas adicionais:

Os clubes que terminarem entre o 5º e o 9º lugar lutarão por vagas na Copa do Brasil e na Série D.

Os quatro últimos colocados disputarão o "Torneio da Morte", que determinará os dois rebaixados à Divisão de Acesso.

Competitividade e organização

Com as mudanças, o Gauchão 2025 promete maior competitividade e um calendário mais ajustado às necessidades dos clubes e do futebol nacional. A nova estrutura visa dinamizar a competição, equilibrar as disputas e atender às demandas dos clubes em relação ao planejamento esportivo e financeiro.