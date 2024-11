Copa Libertadores Regional movimenta três regiões do Rio Grande do Sul

A edição 2024/2025 da Copa Libertadores Regional, promovida pela Primeira Liga da Região Celeiro, está mobilizando os amantes do futebol amador em três grandes regiões do Rio Grande do Sul: Celeiro, Amufron e Alto Uruguai. A competição, que começou no dia 3 de novembro, reúne 20 equipes em busca do título.

Cada clube disputa seis jogos regionalizados na fase inicial, acumulando pontos para a classificação geral. Ao final dessa etapa, os 16 melhores avançam para as oitavas de final. Entre os participantes estão:

América (Santo Augusto), Associação Humaitá, Associação São Martinho, Associação Botal (Três de Maio), Atlético (Horizontina), Avaí (Coronel Bicaco), Bar do Mário (Tiradentes do Sul), CE Guarani (Erval Seco), CMD Derrubadas, CMD Avante (Boa Vista do Buricá), EC Riograndense (São José do Inhacorá), EC União (Vista Gaúcha), ECR Harmonia (Pinheirinho do Vale), Flamengo FC (Crissiumal), Flamengo do Barro Preto (Novo Tiradentes), Flor da Serra (Palmitinho), SER Tupi (Três Passos), Sol de América (Vista Alegre), São Cristóvão (Frederico Westphalen) e Toca e Sai Seberi.

As equipes que chegarem as quarta de final irao entrar entao com time sub 15 pra disputa do restante da competiçao.

Os jogos seguem intensos, com a quarta rodada programada para este final de semana. A primeira fase se estenderá até o dia 8 de dezembro, quando a competição fará uma pausa para as festas de fim de ano e retornará em 31 de janeiro de 2025.

De acordo com João Carlos Ferreira, organizador da Primeira Liga, a Libertadores Regional tem se consolidado como um dos principais eventos esportivos da região, promovendo integração entre os municípios e movimentando o cenário esportivo local. Além de fomentar o futebol amador, a competição contribui para o fortalecimento do esporte e da cultura nas comunidades envolvidas.

Com a participação direta de 20 equipes e a atuação de jogadores vindos de mais de 55 municípios, a competição tem mobilizado uma vasta região, abrangendo o noroeste do Rio Grande do Sul, municípios de Santa Catarina, como Itapiranga, São João do Oeste, Iporã e Chapecó, e até atletas da Argentina.

A diversidade de jogadores é um dos destaques do torneio. Participam ex-profissionais, atletas em atividade que atualmente estão sem clube e grandes talentos do futebol amador. Representando o Rio Grande do Sul, há participantes de cidades que vão de Giruá a Passo Fundo, reforçando a abrangência e a importância da competição.

Os próximos jogos prometem manter o ritmo acirrado da disputa, enquanto os torcedores aguardam ansiosos para ver quem se destacará nesta edição histórica.