Procon SP recebe mais de mil reclamações sobre Black Friday

Economia Há 10 horas Trabalhador deve receber 13º salário até a próxima sexta-feira E atenção para as próximas datas: a segunda parcela começará a ser paga a partir de 1º de dezembro e deverá ser quitada até o dia 20 do mesmo mês.

Economia Há 14 horas Contas externas têm saldo negativo de US$ 5,88 bilhões em outubro Investimentos diretos no país totalizaram US$ 5,7 bilhões no mês