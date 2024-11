Cabo de aço pode ter causado incêndio em trem em São Paulo

O incêndio que atingiu um trem da Linha 9-Esmeralda da ViaMobilidade na estação Santo Amaro na manhã deste domingo (24), em São Paulo, pode ter sido causado por um cabo de aço que não pertence ao sistema de energia ou ao trem da concessionária.

De com as avaliações da equipe técnica da ViaMobilidade que esteve no local, o cabo de aço foi encontrado próximo à rede aérea onde ocorreu o problema. “A empresa já iniciou apuração interna por meio do seu Comitê Permanente de Segurança (Copese) e registrará um boletim de ocorrência após a conclusão do relatório”, diz a empresa em nota.

A falha elétrica obrigou a concessionária a operar com maiores intervalos entre os trens. “A intercorrência gerou princípio de incêndio em uma das composições, sendo rapidamente apagado. Não houve feridos”, disse a ViaMobilidade.

Em seguida, segundo a empresa, técnicos estiveram no local para o restabelecimento da operação. Os agentes de atendimento e segurança da concessionária atuaram na orientação e no apoio aos usuários.

Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) foi acionado para atender o trecho entre João Dias e Socorro. Às 14h20, as operações foram restabelecidas com os intervalos programados para o período, informou a ViaMobilidade.