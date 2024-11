Primeiro dia de mutirão de apoio aos empreendedores atrai centenas de pessoas em Porto Alegre

Apoiar empreendedores e pessoas em vulnerabilidade social atingidas pela enchente de maio. Esse foi o objetivo do mutirão de apoio aos empreendedores formais e informais, que iniciou neste sábado (23/11) e segue neste domingo (24/11) no estacionamento coberto da Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O evento faz parte das ações do programa Avança Mulher Empreendedora, projeto promovido pela Junta Comercial, Indústria e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS), autarquia vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), em conjunto com a Secretaria Extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade (Seidape) e a Central da Cidadania, programa da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH). Neste primeiro dia, cerca de 600 pessoas passaram pelas mais de 20 instituições que disponibilizaram os serviços.

A titular da Seidape, Lisiane Lemos, representou o governador Eduardo Leite, que lidera a missão oficial do governo do Estado ao Japão e à China para atração de investimentos e ampliação de mercados. “Eu espero que hoje seja o pontapé inicial de um trabalho conjunto entre os poderes público, privado e terceiro setor para que se possa atingir o cidadão gaúcho que foi tão impactado pela enchente de maio", frisou a secretária.

“Parabenizo o trabalho conduzido pela Junta Comercial, que não mediu esforços para realizar esse evento, que tem como foco em apoiar pessoas que estão com dificuldades em acessar serviços e informações fundamentais para retomar e reorganizar a sua vida", disse o titular da Sedec, Ernani Polo, que acompanha a missão governamental à Ásia.

A presidente da JucisRS, Lauren Momback Mazzardo, ressaltou que o evento reforça o comprometimento do Estado para ajudar a população. “É com muito orgulho que disponibilizamos para a população de Porto Alegre e da Região Metropolitana esses atendimentos. É uma forma de contribuirmos com a reconstrução do nosso Estado”, disse.

No primeiro dia, cerca de 600 pessoas passaram pelas mais de 20 instituições que disponibilizaram os serviços -Foto: Eliezer Falcão/Ascom Sedec

Mais de 20 instituições participam da ação de cunho social, como a Receita Federal, Registro de Cartório Civil, Banrisul, Caixa Econômica Federal, Defensoria Pública do RS, Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Superintendência do Trabalho e Emprego no RS, Instituto-geral de Perícias e Procon. Também estiveram no local, neste sábado, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e a diretora do Departamento de Justiça da SJCDH, Alessandra Duarte.

O mutirão continua neste domingo (24/11), das 10h às 17h, no estacionamento coberto da Arena do Grêmio. A entrada é gratuita.

Avança Mulher Empreendedora

O mutirão de ajuda à população em situação de necessidade e empreendedores é uma ação derivada do programa Avança Mulher Empreendedora. Trata-se de uma parceria de entidades públicas e privadas com o objetivo de estimular o empreendedorismo feminino no Rio Grande do Sul, em especial de negócios liderados por mulheres em situação de vulnerabilidade social e as de municípios atingidos pelos eventos climáticos. O programa visa a capacitação de mulheres por meio de palestras e cursos de qualificação para o desenvolvimento de pequenos negócios e incentivo ao empreendedorismo.