Ana Marcela Cunha é heptacampeã do Circuito Mundial de Águas Abertas

A brasileira Ana Marcela Cunha garantiu nesta sexta-feira (22) o heptacampeonato do Circuito Mundial de Águas Abertas. O feito alcançado após a baiana de 32 anos de idade fechar a etapa da Arábia Saudita na sétima posição, o que a levou ao total de 2.750 pontos no circuito, contra os 2.648 pontos da alemã Lea Boy, que também disputou todas as cinco etapas da temporada.

[Post Instagram]

Na temporada 2024, Ana Marcela venceu a etapa da Itália, ficou em segundo em Portugal, fechou a disputa do Egito na quinta posição, garantiu a nona posição em Hong Kong e fechou com a sétima posição na Arábia Saudita nesta sexta.

A medalhista de ouro nos Jogos de Tóquio (2020) já havia ficado com o título do Circuito Mundial nos anos de 2010, 2012, 2014, 2018, 2021 e 2022.