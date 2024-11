Réveillon do Rio terá este ano Caetano, Ivete Sangalo e Bethânia

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), anunciou - nesta sexta-feira (22) - mais novidades para a programação do réveillon de 2025. Além dos shows já divulgados de Caetano Veloso e Maria Bethânia, Ivete Sangalo - pela primeira vez na festa carioca - e Anitta, a cidade receberá Xand Avião e a campeã do carnaval 2024, a escola Unidos de Viradouro.

Ao todo, serão 13 palcos espalhados pela cidade, sendo dois inéditos no Parque Oeste e no Parque Realengo, na Zona Oeste. Copacabana, na Zona Sul, recebe os palcos Rio, Samba e o Leme, que retorna este ano com uma programação dedicada à música gospel - que também é novidade na festa do dia 31 de dezembro. A expectativa é que Copacabana receba até dois milhões de pessoas na noite do último dia de 2024.

Segundo o prefeito, o evento deste ano receberá a maior quantidade de atrações da história do Ano Novo carioca, faltando ainda 20 atrações a serem divulgadas. “O que queremos é receber visitantes, então estamos convidando todos os cariocas para se espalhar pelas festas de réveillon da cidade”, disse, em entrevista.

Presente na entrevista coletiva, o presidente da Empresa Municipal de Turismo do Rio (RioTur), Patrick Côrrea, reforçou que o réveillon será comemorado não apenas em Copacabana, mas em diversos pontos da capital. “No ano passado, vários palcos pela cidade movimentaram cinco milhões de pessoas fazendo a virada no Rio, então queremos superar essa marca”, assinalou.

Show com fogos

Agora em 2024, dez balsas estarão espalhadas pela praia de Copacabana para a queima de fogos - com 12 minutos de duração - na passagem do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro. Em 2024, foram 12 palcos e 12 balsas espalhadas pela capital, reunindo 2,5 milhões de pessoas somente na orla de Copacabana. Segundo a prefeitura do Rio, a movimentação econômica foi de R$ 3 bilhões no último réveillon.

“Queremos os hotéis lotados, o setor de bares, restaurantes e o comércio produzindo. O Rio tem como uma das suas atividades mais importantes o turismo, as pessoas vindo visitar [a cidade], essa indústria do entretenimento”, afirmou o prefeito Eduardo Paes.

“O Rio é uma cidade de muitas ofertas, de muitas alternativas, portanto, queremos sempre estar incentivando, criando motivos para as pessoas estarem vindo ao Rio de Janeiro, não bastassem as suas belezas naturais, os seus pontos turísticos e os seus sítios históricos. Queremos sempre grandes eventos e grandes encontros acontecendo aqui” finalizou o prefeito.

