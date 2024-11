Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável é tema de oficinas promovidas pelo governo

Com o objetivo de discutir ações do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável , as secretarias de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) e de Desenvolvimento Econômico (Sedec) promovem, a partir desta quinta-feira (21/11), oficinas com equipes das demais secretarias do governo estadual. Os encontros serão realizados no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre.

Apresentado no final de outubro, o Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável traça estratégias e ações a serem adotadas com a finalidade de impulsionar o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado, impactando positivamente o crescimento econômico e a vida dos cidadãos.

A SPGG e a Sedec são responsáveis por desdobrar o plano dentro das secretarias. Ao todo, serão cinco oficinas, que se estendem até segunda-feira (25/11). Será realizada uma oficina para cada grupo habilitador, que são: capital humano, ambiente de negócios, inovação, infraestrutura e recursos naturais. Os órgãos do governo foram divididos de acordo com essas linhas de atuação no contexto do plano.

“Durante as oficinas, vamos apresentar às secretarias o conteúdo final do plano e as iniciativas de cada um dos habilitadores. Vamos detalhar as ações, uma vez que algumas já são projetos estratégicos e outras ainda não foram iniciadas. É importante entender o prazo de cada uma delas e se as secretarias têm capacidade de execução nos próximos anos”, explicou a subsecretária de Planejamento da SPGG, Carolina Scarparo.

Em dezembro, está previsto um encontro para a validação dos resultados das oficinas com os titulares de cada secretaria. Nos meses seguintes, as ações planejadas serão apresentadas ao núcleo de governo, que definirá as prioridades para 2025. “As ações, então, serão estruturadas dentro dos projetos estratégicos que irão compor o Acordo de Resultados de 2025”, complementou Carolina.

Acordo de Resultados

O Acordo de Resultados é o instrumento de gestão e de entregas à população. O documento, assinado por todos os órgãos e secretarias, contempla os projetos estratégicos e as metas que refletem as iniciativas priorizadas pela atual gestão.