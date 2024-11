Avança Mulher Empreendedora promove mutirão para auxiliar empreendedores formais e informais

Com o objetivo de estimular o empreendedorismo feminino, a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS), vinculada da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), a Secretaria Extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade (Seidape), a Central da Cidadania, programa da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH), e demais parceiros do projeto Avança Mulher Empreendedora promovem nos dias 23 e 24 de novembro o Mutirão de Auxílio para Empreendedores Formais e Informais. A ação, focada especialmente na população desabrigada ou em situação de vulnerabilidade, será realizada no estacionamento coberto da Arena do Grêmio, das 10 às 17 horas. A expectativa é que cerca de 2 mil pessoas participem.

O titular da Sedec, Ernani Polo, destaca a importância do projeto, ressaltando que muitas vezes as mulheres que comandam pequenos negócios não se consideram empreendedoras. “O Avança Mulher Empreendedora, além de auxiliar nas questões burocráticas que envolvem a organização de um negócio, estimula as mulheres a olharem para si mesmas como líderes, como verdadeiras empreendedoras que, com seu trabalho, movimentam toda uma cadeia econômica e social a partir de sua relação com clientes, fornecedores e com local onde vivem. Este mutirão vai ser a oportunidade de fortalecer ainda mais o empreendedorismo feminino, que hoje já representa uma grande força em nossa economia”, afirma.

A presidente da JucisRS, Lauren Momback, reforça que o Mutirão Avança Mulher Empreendedora busca promover a autonomia econômica dos empreendedores formais e informais. “Buscamos criar um ambiente mais inclusivo e justo para que possam transformar seus sonhos em negócios de sucesso. Por isso, convidamos todos os interessados a se juntarem a nós neste evento em que serão disponibilizados diversos serviços aos empreendedores atingidos pelas enchentes de maio. Será uma oportunidade de aprender, compartilhar experiências e acessar recursos essenciais para o crescimento dos negócios", disse.

O trabalho feito pelo Avança Mulher Empreendedora é destacado pela titular da Seidape, Lisiane Lemos, que também chama a atenção para a parceria com entes públicos e privados. “É incrível ver o que foi construído desde o lançamento do decreto no South Summit até agora. É a primeira vez que ampliamos o nosso impacto para além das pessoas que são o público-alvo dos programas, incluindo o ecossistema e todas as atividades envolvidas no empreendedorismo. São muitas entidades parceiras focadas no desenvolvimento e na reconstrução do Rio Grande. Estou muito orgulhosa do que a Seidape e a JucisRS construíram juntas”, ressalta.

Mais de 20 Instituições estarão presentes no mutirão. Entre elas estão a Receita Federal, o Registro de Cartório Civil, o Banrisul, a Caixa Econômica Federal, a Defensoria Pública, o Tribunal Regional Eleitoral, a Superintendência do Trabalho e Emprego, o Instituto-geral de Perícias e o Procon.

Avança Mulher Empreendedora

O projeto é fruto de uma parceria entre entidades públicas e privadas que tem como objetivo estimular o empreendedorismo feminino no RS, em especial de negócios liderados por mulheres em situação de vulnerabilidade social ou que residam em municípios atingidos pela enchente de maio. O programa visa capacitar mulheres, por meio de palestras, cursos de qualificaçãoe incentivo ao empreendedorismo para o desenvolvimento de pequenos negócios.