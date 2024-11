Projeto distribui sementes para indígenas em Redentora para incentivar segurança alimentar

Na manhã do dia 18 de novembro, moradores da Linha Claudino, localizada na Terra Indígena do Guarita, em Redentora, receberam kits de sementes de hortaliças, incluindo melão, melancia, abóbora, moranga e couve. A entrega foi realizada pelo escritório local da Emater/RS-Ascar, como parte do projeto “Semeando nas Aldeias”, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) do Governo do Estado e o Departamento de Desenvolvimento Agrário, Pesqueiro, Aquícola, Indígena e Quilombolas (DDAPA).

O projeto faz parte de uma política pública de etnodesenvolvimento para comunidades tradicionais, promovendo assistência técnica e extensão rural e social (ATERS) nas comunidades indígenas do Rio Grande do Sul. A iniciativa busca fomentar a autonomia das famílias indígenas na produção de alimentos saudáveis, contribuindo para a segurança alimentar e a melhoria da qualidade de vida.

Até o dia 29 de novembro, a Emater/RS-Ascar, em parceria com a Administração Municipal de Redentora, distribuirá 540 kits de sementes para os indígenas da região. A ação reforça o compromisso de apoiar o desenvolvimento sustentável das comunidades indígenas e promover uma alimentação mais saudável e diversificada.