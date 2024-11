Governo Estadual divulga desempenho da educação pública no RS; Tenente Portela cai da 5ª colocação em 2022 para 11ª em 2023 na Região Celeiro

O Governo do Rio Grande do Sul apresentou, na última terça-feira (19), os resultados do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar (Saegrs). A avaliação, que mede habilidades em português e matemática dos estudantes do 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, registrou uma média estadual de 63,44 em 2023, acima dos 59,79 obtidos em 2022.

Os dados mostram que os estudantes apresentam melhor desempenho nas etapas iniciais do ensino, com quedas graduais nas séries finais do Ensino Fundamental.

Índices de qualidade educacional e impacto financeiro

O Saegrs é um dos componentes do Índice de Melhoria da Educação no RS (Imers), que é formado por quatro indicadores principais:

Índice de Qualidade da Alfabetização (IQA)

Índice de Qualidade dos Anos Iniciais (IQI)

Índice de Qualidade dos Anos Finais (IQF)

Índice de Aprovação (IA)

A partir deste ano, os resultados do Saegrs passaram a influenciar a distribuição do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) entre os 497 municípios gaúchos. O desempenho educacional compõe agora 11,4% do índice de repartição, com previsão de ampliação gradual.

Região Celeiro: avanços moderados

Na Região Celeiro, que reúne 21 municípios, a média subiu de 61,29 em 2022 para 62,11 em 2023, embora ainda esteja abaixo da média estadual. Esperança do Sul liderou o ranking regional com 76,02, ocupando a 46ª posição no estado. Em contrapartida, Braga registrou a pior média, 23,27, e ficou em último lugar no ranking estadual.

Entre os 21 municípios, 12 superaram a média estadual, em ordem decrescente: Esperança do Sul, Chiapetta, Miraguaí, Tiradentes do Sul, Três Passos, São Martinho, Sede Nova, Santo Augusto, Bom Progresso, Campo Novo, Tenente Portela e São Valério do Sul. Os nove municípios que ficaram abaixo da média estadual foram, em ordem decrescente: Humaitá, Vista Gaúcha, Crissiumal, Derrubadas, Barra do Guarita, Redentora, Inhacorá, Coronel Bicaco e Braga.

O município de Tenente Portela que em 2022 ocupava a 5ª colocação no desempenho na região celeiro caiu para 11ª posição em 2023.

Avanços e quedas significativas

Miraguaí foi destaque ao subir 367 posições no ranking estadual, indo do 445º lugar em 2022 para o 78º em 2023. Além disso, Esperança do Sul alcançou 100% no Índice de Aprovação (IA), consolidando-se como o município mais bem avaliado da região.

Por outro lado, Redentora e Braga apresentaram os piores retrocessos. Redentora caiu da 1ª posição estadual em 2022 para a 415ª em 2023, enquanto Braga caiu 471 posições, terminando em último lugar no estado.

Educação e desenvolvimento municipal

A inclusão dos índices educacionais no cálculo do ICMS representa um incentivo às prefeituras para investir na melhoria da qualidade do ensino básico. O objetivo é promover maior equidade entre os municípios e estimular avanços consistentes em áreas que ainda enfrentam desafios significativos.

Os resultados do Saegrs reafirmam a importância de políticas públicas voltadas à melhoria da educação, especialmente nas séries finais do Ensino Fundamental e em localidades com índices abaixo da média.

Confiram tabelas abaixo o desempenho dos municípios da Região Celeiro: