Em evento do SC Day no Chile, Jorginho Mello apresenta potencial de Santa Catarina para novos investidores

Foto: Divulgação / Fiesc

O governador Jorginho Mello participou nesta terça-feira, 19, do SC Day Chile, uma iniciativa organizada pela Fiesc para promover a aproximação entre 23 indústrias catarinenses e representantes de empresas chilenas. O evento, que se iniciou nesta segunda-feira, dia 18, em Santiago, vai até esta quarta, dia 20, com a participação de lideranças empresariais e políticas. Também estão presentes representantes da Sofofa (Federação das Indústrias do Chile).

O governador ressaltou a importância da missão e do contato com potenciais investidores. “O empresário de Santa Catarina é um empresário que o mundo respeita. Uma iniciativa como essa abre portas e nos dá a oportunidade de mostrar o que é Santa Catarina, o que produzimos e representamos para o Brasil”, declarou.

Para o presidente da Fiesc, Mario Cezar de Aguiar, o SC Day Chile marca uma nova fase no comércio e na cooperação entre Santa Catarina e o país. Em apresentação a lideranças chilenas, Aguiar demonstrou os pontos que Santa Catarina e o Chile têm em comum, como: economia globalizada, proximidade geográfica, relação bilateral histórica e infraestrutura portuária.



“O SC Day é uma experiência inovadora da Fiesc, focada no aumento do comércio com o Chile, país que importa de tudo e do mundo todo. Pela qualidade da indústria catarinense, o Chile pode comprar mais do nosso estado. Inclusive, na apresentação que fizemos hoje, mostramos a balança comercial do Chile com o Brasil e o grande potencial que a nossa indústria tem de ampliar o fornecimento com o país vizinho, que tem sólidos acordos comerciais, um ambiente de negócios favorável e muita conexão com o nosso estado”, afirmou.

Foto: Reprodução/Secom SC

Aos investidores chilenos, o presidente da FIESC observou que 8 das 10 principais empresas de alimentos do Brasil estão em Santa Catarina; o estado é o maior exportador nacional de papel kraft e recipientes de papel e o 6º maior produtor de papel e celulose do Brasil. Além disso, SC é o 2º maior produtor e exportador de equipamentos elétricos do país, o 2º maior exportador nacional de compressores e motocompressores e o 4º maior produtor de máquinas e equipamentos do Brasil.

Para o secretário executivo de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos (SAI), Paulo Bornhausen, a ida ao Chile foi uma oportunidade de estreitar laços e atrair ainda mais negócios para Santa Catarina. “Estamos terminando aqui a nossa visita ao Chile, na delegação do governador Jorginho Mello. Foi uma visita rápida de dois dias de muita intensidade. No SC Day, tivemos oportunidade de ver o contato de mais de 100 reuniões de negócio entre empresas catarinenses e empresas chilenas, tocando aí uma rede de negócios importante para o nosso estado. Aqui nós fizemos o nosso contato, os convites para estreitar essas relações e mostrar que Santa Catarina tem muito a oferecer, assim como o Chile. Está de parabéns o governador Jorginho Mello, pela sua atitude de levar o estado aonde existe capacidade de desenvolver negócios com Santa Catarina”, destacou o secretário.

Foto: Reprodução/Secom SC

O embaixador do Brasil no Chile, Paulo Roberto Soares Pacheco, participou do evento e salientou que a iniciativa vai contribuir para dinamizar ainda mais as relações comerciais e os investimentos entre SC e o Chile.

Comércio

No primeiro semestre de 2024, a corrente de comércio entre Santa Catarina e Chile (ou seja, os valores das importações e exportações somados) foi de US$ 1,28 bilhão. As exportações catarinenses (US$ 218,34 milhões) são lideradas pelo segmento de alimentos e bebidas, com carnes de suínos e de aves liderando a pauta exportadora, junto com motores elétricos e papel Kraft.



Do lado das importações (US$ 1,06 bilhão), insumos como o cobre – utilizado na fabricação de motores elétricos e compressores – e o minério de molibdênio – usado em produtos de siderurgia – lideram o ranking. Na lista dos principais produtos comprados por SC também estão peixes frescos, minerais como flúor, cloro e bromo, além de vinhos e azeites. Em 2023, as exportações somaram US$ 582,46 milhões e as importações alcançaram US$ 1,8 bilhão.

Agenda no Chile

Na segunda-feira, 18, o governador Jorginho Mello se reuniu com dirigentes da LATAM para tratar de novos destinos e possibilidades de negócios para o estado. O alvo agora é Lima, capital do Peru, que tem posição estratégica para ser o elo entre a América Latina e a Ásia. Além da atração de turistas para Santa Catarina, a ideia é melhorar o acesso de empresários e produtos com a Ásia. Atualmente, países como o Japão e a China são destinos de grande parte das exportações de proteína animal catarinense.

*Com informações da Fiesc