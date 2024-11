Adyel e Crescenzi se juntam à seleção para eliminatórias da AmeriCup

A dois dias de enfrentar o Uruguai nas eliminatórias da AmeriCup, em Belém (PA), a seleção brasileira de basquete teve mais duas trocas no time. O técnico Aleksander Petrovic convocou nesta terça-feira (19) os jogadores Adyel Borges (clube São José) e Kevin Crescenzi (Paulistano) para ocupar as vagas deixadas, respectivamente, por Alexey Borges e Gui Deodato, lesionados. No início da semana passada, Petrovic já chamara o pivô Ruan Miranda (Flamengo) para o lugar de Lucas Dias, atleta olímpico que também se recupera de lesão.

A seleção participou hoje (19) do primeiro treino no Ginásio Mangueirinho, na capital paraense, palco do duelo contra o Uruguai, na próxima quinta (21), às 20h (horário de Brasília), o primeiro de dois jogos da janela de novembro das Eliminatórias. Na outra partida, no domingo (24), a seleção encara o Panamá, também às 20h, em Belém. Petrovic está empenhando em renovar a equipe brasileira que competiu na Olimpíada de Paris, embora tenha parado nas quartas de final. Entre os novatos, estão revelações como Nathan Mariano, de apenas 16 anos, e Zu Júnior – ambos do Sesi Franca-SP - e Mathias Alessanco (Betis/Espanha).

Se vencer os dois duelos no Mangueirinho, o Brasil se classifica antecipadamente para a fase principal da AmeriCup, que ocorrerá em 2025. Isto porque a seleção lidera o Grupo B, após emplacar duas vitórias contra o Paraguai - dentro e fora de casa – em fevereiro. A última janela das eliminatórias será em fevereiro do ano que vem.

As eliminatórias são disputadas por 16 países, divididos em quatro chaves. Os três primeiros colocados em cada grupo asseguram vaga no torneio continental. O Brasil está no Grupo B, junto com Paraguai, Uruguai e Panamá. As demais seleções estão no Grupo A (Venezuela, Argentina, Chile e Colômbia), Grupo C (Canadá, República Dominicana, México e Nicarágua) e Grupo D (Porto Rico, Estados Unidos, Cuba e Bahamas).

Lista de convocados após substituições

Lucas Atauri - Paulistano-SP

Adyel Borges - São José-SP

Elinho - Corinthians-SP

Georginho - SESI Franca-SP

Kevin Crescenzi - Paulistano-SP

Reynan - Pinheiros-SP

Zu Júnior - SESI Franca-SP

Ruan Miranda - Flamengo-RJ

Bruno Caboclo - Hapoel Tel Aviv-ISR

João Marcelo “Mãozinha” - Memphis Hustle-EUA

Marcio Henrique - RatioPharm Ulm-ALE

Mathias Alessanco - Bétis-ESP

Nathan Mariano - SESI Franca-SP