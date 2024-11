Quadra poliesportiva terá 18 horas de atividades no SP Expo

Desde a primeira edição, a quadra poliesportiva é mais uma atração confirmada na Reatech deste ano, que também sediará a Expo Brasil Paralímpico, entre os dias 20 e 23 de novembro, no São Paulo Expo, na capital paulista. Sob o comando da Associação Desportiva para Deficientes (ADD) nos dois primeiros dias, a programação conta com atletismo, bocha, basquete em cadeira de rodas (5x5 e 3x3), futebol e vôlei sentado.

“Introduzimos e fomos responsáveis por iniciar toda a parte esportiva da feira, trazendo mais movimentação e entretenimento. Ao longo dos anos, percebemos uma significativa evolução no perfil dos visitantes, com a abertura de portas para que crianças participassem. Atraímos um grande público, incluindo empresas e escolas, para conhecer e interagir com os espaços. Para nós, é sempre um período de intensa atividade, repleta de programação”, destaca Eliane Miada, fundadora e presidente do conselho da ADD.

A 19ª edição da Reatech + Expo Brasil Paralímpico traz uma novidade: a arena será administrada de forma compartilhada, o que traz desafios e adaptações. Nos dois dias sob a gestão da ADD, que somam 18h de atividades, o compromisso é manter a tradição de uma programação dinâmica e sem pausas. “Mesmo com a redução do tempo de operação, vamos manter a essência das nossas atividades com uma agenda cheia”, reforça a presidente.

Entre as novidades, Miada ressalta a realização dos Jogos Paradesportivos infantis, um marco tradicional da arena. “Teremos mais de 160 crianças participando da abertura dos jogos no dia 20”, conta. No dia 21, a programação será voltada para empresas convidadas, junto a seus funcionários e fornecedores. “Esses torneios corporativos devem atrair grandes empresas e, dependendo do fluxo da feira, podemos abrir o espaço para a interação do público,” antecipa Miada.

A participação da ADD na Reatech é crucial não apenas para o entretenimento, mas para o fortalecimento da conexão com o público. “Esse é um momento extremamente importante, onde as pessoas que não conhecem nosso trabalho podem ter um contato direto com a associação, se inscrever em nossos programas e esclarecer dúvidas sobre modalidades paralímpicas. A Reatech sempre foi um ponto de encontro vital para captar alunos e oferecer vagas em nossos programas”, finaliza Miada.

Programação

Após a abertura às 10h do dia 20, o time Guaianases Red Tigers promove o Circuito de Desafios na Arena. Às 11h30, será realizada a abertura dos IV Jogos Paradesportivos, que terá o futebol às 12h30; a gincana kids às 13h; o circuito de atletismo às 13h30; o torneio de bocha às 14h30; e o basquete infantil às 14h30. No mesmo dia ainda serão realizadas duas vivências com o público: em cadeira de rodas, às 15h, e no vôlei sentado, às 18h. Completando a programação, o Circuito de Desafios: Equipe Carolina Terra Fisioterapia Esportiva acontece às 15h30 e o basquete em cadeira de rodas (5x5) com equipe ADD – Magic Hands será realizado às 16h30.

No dia 21, as atividades também se iniciam às 10h, desta vez com o Circuito de Desafios ADD - Colégio Stance Dual. Às 11h, será realizada uma vivência de Bocha Paralímpica, seguida do desafio da mesma modalidade entre ADD X IBP (Instituto Barueri Paralímpico). As atividades corporativas se estendem das 13h às 16h30, com uma série de desafios paralímpicos e um troféu especial para a empresa campeã. A iniciativa visa mostrar um pouco deste universo aos colaboradores. Em seguida, um desafio de basquete em cadeira de rodas (3x3) será disputado. Por fim, às 18h, outra vivência de vôlei sentado será realizada. Confira a programação neste link.

Expo Brasil Paralímpico

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) realizará, juntamente com a Reatech, a 1ª edição da Expo Brasil Paralímpico. O CPB e confederações vão exibir uma gama de atividades e informações destinadas a promover o esporte e a gerar negócios para o segmento. Serão realizadas demonstrações de diversas modalidades esportivas adaptadas, permitindo que os visitantes experimentem a prática desses esportes, além de encontro com atletas paralímpicos.

O CPB também aproveitará a oportunidade para destacar o papel fundamental dos programas de desenvolvimento esportivo em todo o país. Haverá ainda a realização do VII Congresso Paradesportivo Internacional, direcionado a estudantes e profissionais que trabalham ou têm o desejo de trabalhar com o esporte paralímpico.