Especialistas dão dicas para melhorar os treinamentos

O palco Trends da Brasil Trading Fitness Fair – BTFF vai oferecer talk shows e palestras especiais com influenciadores e especialistas do setor nos dias 23 e 24 de novembro, no Expo Center Norte, onde a nutrição, estilo de vida, atividades físicas e treinamento serão os principais motes abordados.

Nomes relevantes como Angela Borges, três vezes campeã mundial de fisiculturismo, formada em Administração de Empresas e Educação Física, com mais de 22 anos de experiência no universo fitness, e Leandro Twin, graduado em Educação Física e Pedagogia e especialista em saúde e desempenho físico, com foco em abordagem científica e prática no treinamento, irão abrir espaço para conversas com o público sobre suas técnicas, treinamentos e dicas de fitness e bem-estar, no sábado (23), respectivamente, às 15h e às 17h.

"O público merece sempre a verdade, dita de forma clara. O Talk é uma oportunidade de estarmos mais próximos, permitindo que cada um conheça não só o conceito, mas a forma de pensar de cada profissional", comenta Borges, enfatizando a importância da abordagem transparente e empática e o compromisso com o aprendizado e a troca de ideias.

Twin complementa essa visão e ressalta que o evento trará uma perspectiva completa sobre saúde e desempenho físico, integrando ciência e prática. "Vamos falar sobre otimização de treinamento, nutrição personalizada, recuperação muscular, além de técnicas para manter a motivação nos treinos", explica. Ele também antecipa que o Talk Show incluirá demonstrações práticas e interação ativa com o público, buscando criar um espaço dinâmico para troca de experiências.

Além do BTFF Trends, Angela Borges também participará do Personal Trainer Meeting, evento que vai reunir centenas de profissionais de educação física para discutir as tendências e novas técnicas de treinamento, onde fará a palestra “Treinamento de abdômen e linha de cintura”. Com experiência em mais de 45 países e uma década dedicada a transformar a vida de mulheres ao redor do mundo, ela se compromete a apontar "detalhes e ajustes que, se aplicados corretamente, podem promover uma evolução física". Sua palestra abordará aspectos específicos do treinamento feminino que, segundo ela, oferecem potencial para mudanças reais na performance e no bem-estar.

Ambos os convidados enxergam a feira como uma plataforma essencial para fortalecer o mercado brasileiro de saúde, fitness e bem-estar. Para Twin, “a BTFF é uma vitrine de inovações e tendências que permite a troca direta de conhecimentos entre profissionais, marcas e consumidores, ajudando a fortalecer a conscientização sobre a importância de uma vida saudável”. Borges acrescenta que o evento vai além do networking: “proporciona a disseminação de conhecimento essencial para o futuro do mercado e da saúde da população".

Em sua primeira participação na BTFF, ela destaca o entusiasmo em se conectar com o público brasileiro de maneira próxima. "Já estive em eventos ao redor do mundo, mas o calor humano do Brasil é único. Quem for à feira pode esperar contato direto com os principais nomes do mercado fitness e as últimas novidades", afirma. Leandro também espera se aproximar de quem o acompanha pelas redes sociais e de novos profissionais da área, que estão moldando o futuro da saúde e do fitness. "Quero inspirar e ser inspirado", conclui.

BTFF Trends - Palestras especiais

No dia 23, às 13h, o tema “Virei Personal, e agora?” será abordado por Claudia Arouca, presidente da Academia Brasileira de Personal Trainers (ABPT). A ideia é apontar questões que possam ampliar e destacar a atuação dos profissionais no mercado, que, na visão da entidade, ainda é uma defasagem na formação acadêmica.

Em seguida, às 14h, a nutricionista e farmacêutica Lucyanna Kalluf irá comandar uma palestra com o tema “A prescrição ideal para o emagrecimento nos diferentes biotipos corporais femininos”. A especialista adota uma prática clínica fundamentada em conhecimento técnico e cientificidade, aliada a uma abordagem acolhedora.

BTFF Trends - Talk Shows

Tânia Rodrigues, nutricionista especializada em nutrição esportiva também irá comandar um talk show no BTFF Trends no dia 23, às 16h, com foco em estudantes de nutrição, personal trainers, nutricionistas e público em geral.

Com 23 anos de academia, o fisioterapeuta Allan Josefh desenvolveu uma técnica exclusiva que não foca apenas na dor, mas identifica as possíveis causas, e abordará o tema às 19h do dia 23, encerrando os talks do dia.

Por fim, no dia 24, quatro talk shows estão programados. O primeiro, às 12h, será com os nutricionistas Lariane Castro, Lucas Rabelo, Felipe Siqueira, Larissa de Souza Amorim e Tales Eduardo Saia. Às 13h, o bate-papo será com os atletas Rafaela Venturoli Carandina, Adriana Tigre de Almeida e Lili. Já às 14h o talk será composto pelos personal trainers André Augusto Silva, João Frederico Duarte, Juliana Hitomi e Bruno Henrique. Outro grupo de nutricionistas fecha a programação dos talk shows das 15h às 16h30, em um papo com Anderson Carvalho, Giulia Conte, André Vinícius e Pamela Pietri.

A BTFF 2024, promovida pelo IEG Brasil, acontece de 22 a 24 de novembro, no Expo Center Norte, em São Paulo. A programação completa pode ser acessada neste link.