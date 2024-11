Instituto Nexxera participa de fórum sobre sustentabilidade

O Instituto Nexxera, investimento social do Grupo Nexxees, participou do fórum “Pessoas Migrantes como Agentes de Transformação e Crescimento Econômico Sustentável”, promovido pela Organização Internacional para as Migrações (OIM) – agência da ONU para Migração. O evento ocorreu no último dia 23 de outubro, em São Paulo, e reuniu mais de cem participantes.

O encontro teve como objetivo fomentar um debate sobre o potencial que as pessoas migrantes possuem nas sociedades, identificando oportunidades e melhorando o acesso desta comunidade ao mercado de trabalho.

A programação também contou com a troca de experiências e desafios sobre a contribuição da migração para o desenvolvimento sustentável do país, especialmente no setor da economia verde. Além disso, foram debatidos os benefícios de ambientes de trabalho diversos para práticas ambientais, sociais e de governança (ESG), e o engajamento do setor privado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).



Carla Inácio da Cunha, Diretora do Instituto Nexxera e assessora de ESG do Grupo Nexxees, agradeceu à Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Florianópolis pelo convite e parceria. "Nosso propósito é gerar transformação, e acreditamos que cumprimos esse objetivo quando as pessoas que passam por nós entendem que a transformação está em suas próprias atitudes. Isso se conecta com as boas práticas de ESG do Grupo Nexxees”.



Conexxão de Impacto - Varejo Inclusivo

Para contribuir com os ensinamentos do evento, o Instituto Nexxera trouxe o Conexxão de Impacto – Varejo Inclusivo, um projeto focado na educação empreendedora e na preparação de pessoas em situação de vulnerabilidade para o mercado de trabalho. A iniciativa visa proporcionar qualificação profissional e aumentar as possibilidades de oportunidades de emprego formal para migrantes e outros grupos em situação de risco social.

"Ficamos muito felizes com essa colaboração, pois vemos que o curso realmente prepara os alunos para ocuparem vagas de trabalho. A entrada de pessoas de diferentes nacionalidades no mercado de trabalho só fortalece nossa cidade como um local mais cosmopolita e inclusivo, com mais diversidade cultural", disse Carolina Becker, da OIM Brasil.

O projeto é realizado pelo Instituto Nexxera em parceria com a CDL Florianópolis e com o apoio da OIM Brasil; Floripa Mais Empregos; Círculos Da Hospitalidade; Missão Scalabrini | Pastoral Do Migrante; Organização Pelos Imigrantes (OPIR) e Refugiados e a UNIFIQUE.



A cerimônia de formatura da 12ª turma do curso gratuito ocorreu poucos dias antes, no dia 21 de outubro. Ao todo, 24 alunos receberam seus diplomas, sendo essa a segunda turma focada no varejo inclusivo.



Uma das alunas, a venezuelana María Isabel Herrera, compartilhou sua experiência com a conclusão da formação. “Quando somos migrantes, convivemos com o medo constante de não conseguir trabalhar, não conseguirmos nos adaptar. Por isso, quando instituições criam espaços de união, inclusão, valorização e aprendizagem, criam-se oportunidades de sucesso”, destacou.



Em 2021, o projeto de empreendedorismo Conexxão de Impacto foi reconhecido como o melhor projeto de impacto positivo nos ODS em Santa Catarina, na categoria “Empresa Privada e Pública”.

O Instituto Nexxera

O Instituto Nexxera foi criado pelo Grupo Nexxees com o objetivo de gerar impacto e transformação por meio de iniciativas de responsabilidade socioambiental. Ao longo de 16 anos de existência, todos os projetos do Instituto são focados em assegurar educação gratuita. Até o momento, foram mais de 520 horas de mentorias para brasileiros de todas as regiões do Brasil, além de atender refugiados e imigrantes.

Para saber mais, basta acessar: https://www.institutonexxera.org.br/