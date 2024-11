Governadora em exercício recebe embaixador do Chipre no Brasil para fortalecer relações bilaterais

Foto: Richard Casas / GVG

A governadora de Santa Catarina em exercício, Marilisa Boehm, recebeu o embaixador do Chipre no Brasil, Vasilios Philippou, no Centro Administrativo do Estado na tarde desta segunda-feira, 18. Em sua segunda visita ao governo desde 2023, o embaixador apresentou a cultura e as relações bilaterais com Santa Catarina, destacando os pontos fortes do país para a atração de investidores.

O secretário Adjunto de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos, Emerson Pereira, e o diretor de Atração de Investimentos da SCPAR / Invest SC, Rodrigo Prisco Paraíso, acompanharam a reunião.

Rendas da Ilha de Chipre estarão expostas no CIC

A agenda do embaixador do Chipre na capital Catarinense terá o lançamento da exposição de rendas do seu país, que abre nesta quinta, 21, e vai até janeiro no CIC, além de reuniões com a Associação Empresarial de Florianópolis (ACIF) e Prefeitura de Florianópolis para buscar acordos bilaterais relacionados a intercâmbios culturais e aos negócios do turismo.

O Chipre é a maior ilha independente do mar Mediterrâneo, tem cerca de 9 mil km2 de extensão e uma população de 1,2 milhão de habitantes.