Mais de 110 mil kits de uniformes já foram escolhidos no período de pré-matrículas na Rede Estadual

Desde que o período de matrículas na Rede Estadual começou, em 11 de novembro, mais de 110 mil kits de uniformes escolares já foram escolhidos pelos estudantes. As novas peças serão usadas a partir de 2025, em uma iniciativa inédita do governo do Estado para fornecer uniformes a todos os matriculados nas escolas estaduais.

Por meio de um site voltado especificamente para esse propósito, os alunos podem verificar as medidas para escolher tamanho de cada uma das peças disponíveis nos kits. As escolas serão notificadas da decisão de cada matriculado, sendo que os uniformes estarão disponíveis nas próprias instituições de ensino, sem custo algum para as famílias.

Neste momento, a etapa da pré-matrícula, que segue até 1° de dezembro, é destinada somente para aqueles que irão solicitar o ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental e no 1º ano do Ensino Médio – seja na modalidade regular, Curso Normal, aproveitamento de estudos do Curso Normal ou Educação Profissional (cursos técnicos) integrado, concomitante ou subsequenteao Ensino Médio, bem como na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os interessados devem se inscrever no site da Secretaria da Educação , na aba "Matrícula - Chamada Pública". É necessário escolher a etapa de ensino pretendida.

Para os estudantes que já estão matriculados nas escolas estaduais, a rematrícula ocorrerá de forma automática entre 18 de novembro e 18 de dezembro, desde que eles tenham frequência escolar mínima de 75% de presença.

Ao fazer a matrícula, os alunos que ingressarão na Rede Estadual são direcionados para esta página por meio de um link que aparece na ficha de inscrição. O site orienta sobre os procedimentos necessários, além de apresentar uma tabela de medidas que auxilia na escolha do tamanho. Os estudantes que já estão na Rede Estadual precisam fazer o login no site – usando o e-mail @educar, o número de matrícula ou o nome completo com a data de nascimento.

O sistema de definição do tamanho dos uniformes pode ser acessado diretamente pelos alunos maiores de 16 anos. Estudantes abaixo dessa idade devem ter um responsável legal, que precisará confirmar seus dados para validar a escolha e a identificação do estudante.

Kits de uniformes escolares

Os uniformes são divididos em dois formatos de kits, entregues conforme a modalidade de ensino. O primeiro contempla dez peças, incluindo três camisetas de manga curta, duas camisetas de manga longa, um moletom, uma jaqueta, duas calças de moletom e uma bermuda. Será entregue para os estudantes dos Anos iniciais, Fundamental I e II e Ensino Médio, seja na modalidade regular, Curso Normal ou Educação Profissional (cursos técnicos) integrado ao Ensino Médio.

O segundo é voltado para os alunos da Educação Profissional concomitante ou subsequente, do aproveitamento de estudos do Curso Normal e da EJA. Esse kit conta três camisetas de manga curta, duas camisetas de manga longa, um moletom e uma jaqueta.

Até 8 de dezembro, o site permite uma única troca do tamanho dos uniformes, caso a solicitação tenha sido confirmada por engano. Todos os cerca de 740 mil estudantes da Rede Estadual receberão as peças, em um investimento anual de R$ 209 milhões para a confecção e distribuição dos materiais.