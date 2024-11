Incêndio no CITEGEM não atingiu estrutura física do consórcio

O Incêndio registrado na tarde de domingo no Citegem em Bom Progresso não atingiu a parte física estrutural do Consórcio. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado pelo 7º BPM por volta das 16h40, para atendimento ao sinistro.

Ao chegar no local a guarnição dos Bombeiros verificou densa fumaça e que se tratava de um incêndio de grandes proporções. Para acessar ao local foi necessário arrombar o cadeado do portão principal com o uso de tesourão.

Foi constato que o fogo atingia somente o aterro, local de armazenamento do lixo, área externa do Citegem, sem atingir a estrutura física do consórcio.

Foi montada uma linha de mangueira 2¹/²” com divisor e duas linhas de ligação com seis mangueiras de 1¹/²”: Uma linha para refrigerar a bomba do ABT.

Após a extinção das chamas por volta das 17h40, foi realizado o rescaldo com o auxílio de uma retroescavadeira da própria empresa.

Ninguém se feriu.