CER Miraguai se despede da Copa RS de Futebol Amador 2024

O CER Miraguai, de Tenente Portela, encerrou sua participação na Copa RS de Futebol Amador 2024 após ser eliminado pelo Caponense FC nas disputas de pênaltis. O confronto decisivo aconteceu na manhã deste domingo (17), em Capão da Canoa.

A equipe portelense chegou ao jogo de volta com vantagem após vencer o primeiro duelo em casa por 2 a 1. No entanto, não conseguiu segurar o resultado e foi derrotada por 1 a 0 no tempo regulamentar. Com o empate no placar agregado (2 a 2), a vaga na final foi definida nos pênaltis.

Nas cobranças, o Caponense teve melhor desempenho, vencendo por 2 a 0 e garantindo lugar na decisão do torneio. Apesar do resultado, o CER Miraguai demonstrou determinação e encerra sua campanha como uma das melhores equipes da competição.