Portelense Ricardo Raffaelli conquista título de campeão gaúcho de ciclismo na categoria Paraciclismo C

No dia 16 de novembro, a cidade de Santa Cruz do Sul recebeu a etapa final do Campeonato Gaúcho de Ciclismo, prova de contra-relógio que marcou o encerramento da temporada 2024. O atleta Ricardo Raffaelli sagrou-se campeão na categoria Paraciclismo C, consolidando sua hegemonia na modalidade.

Com esta vitória, Raffaelli acumula sete títulos de campeão gaúcho em sua categoria, além de um vice-campeonato. Mais do que conquistas esportivas, o atleta destaca sua trajetória como uma missão de incentivo à prática de atividades físicas, especialmente entre pessoas com deficiência.

“Minha jornada vai além de títulos, troféus e medalhas. É uma missão de inspirar e semear a prática esportiva entre as pessoas, mostrando que mentalizar, acreditar e realizar são passos fundamentais para quem deseja alcançar seus sonhos”, afirmou o campeão.

Ricardo Raffaelli encerra o ano como uma referência no paraciclismo, reforçando sua dedicação ao esporte e seu compromisso com a inclusão e a superação.