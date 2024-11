Estado trata de investimentos na saúde com Emirados Árabes Unidos

Representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) se reuniram com autoridades dos Emirados Árabes Unidos (EAU) na sexta-feira (15/11), antes de integrar a Missão ao Japão e à China, que começou nesta segunda (18/11). O encontro, que teve como pauta principal a prospecção de negócios no setor da saúde, ocorreu em Dubai e foi coordenado pelo titular da Sedec, Ernani Polo.

Foram tratados possíveis acordos de cooperação em diferentes segmentos do tema – como negócios em hubs de saúde no Brasil, em especial no Rio Grande do Sul, e o desenvolvimento de projetos conjuntos para instalação de base operacional de empresas gaúchas nos EAU. O debate teve a presença do diretor do Ministério da Saúde dos EAU, Abdulla Khalfan Saeed Al Kindi, autoridade máxima no setor da saúde do país. Al Kindi é também presidente da Associação Médica dos Emirados e da Conferência Internacional de Farmácia e Medicina (ICPM), além de diretor do Fundo de Investimentos Al Hazim.

Um dos tópicos abordados foi a possibilidade transformar o Rio Grande do Sul em um polo de turismo em saúde, segmento que está crescendo no Brasil e caracteriza-se pela busca por condições de tratamentos mais diversificadas e acessíveis. “Essa área deve se consolidar como uma tendência, e os Emirados Árabes tem experiência no segmento, o que pode ser uma oportunidade para produtos gaúchos”, disse Polo.

O secretário detalhou que há mais de 70 acordos de livre comércio dos EAU com outros países e dentro do Gulf Countries Council (GCC), organização composta por países do Golfo Pérsico que trabalham em conjunto para promover a cooperação econômica, política e de segurança na região. A vantagem é que muitos produtos não têm imposto, ou têm imposto mínimo nesse negócio. “Al Kind se colocou à disposição das empresas gaúchas que queiram entrar e registrar seus produtos nos Emirados Árabes Unidos para que, com esse registro, possam também acessar os países do GCC e outros mais”, explicou.

Cadeia alimentar

Outro ponto debatido foi a avaliação de um investimento por meio de um fundo com recursos oriundos do petróleo em áreas ligadas à agropecuária, como inovação, pesquisa e desenvolvimento de medidas para segurança alimentar. Um primeiro projeto que já está em andamento é o do trigo com melhoramento genético, altamente proteico. “O Rio Grande do Sul é produtor de trigo e ainda dispõe de Centro de Excelência, por meio da Embrapa Trigo, de Passo Fundo”, lembrou Polo.

O Estado também recebeu o convite para a Conferência Internacional de Farmácia e Medicina (ICPM 2025) evento a ser realizado de 21 a 23 de janeiro de 2025, no Parque de Inovação e Tecnologia de Sharjah, nos EAU. Al Kindi deve visitar o RS no próximo ano para avançar nas discussões.

Também participou do encontro o secretário de Turismo, Ronaldo Santini, entre outros representantes do Estado.