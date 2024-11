Cantor Paulinho Dill, da banda Os Atuais, apresenta significativa melhora.

O cantor Paulinho Dill, vocalista da banda Os Atuais, teve uma melhora significativa em seu quadro de saúde, conforme boletim médico divulgado neste final de semana.

De acordo com familiares, Paulinho já está reconhecendo parentes e amigos durante as visitas e retomou a fala, mostrando evolução em sua recuperação. Em breve, o músico deverá passar por uma cirurgia para a reconstrução de um osso da face.

Apesar do progresso, Paulinho permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Dom Bosco, em Santa Rosa, onde segue recebendo cuidados especializados. A família e a banda continuam agradecendo o apoio e as orações de fãs e amigos. Em breve quando o cantor sair da UTI irá receber a visita da filha Jamilly a qual em redes sociais mobilizou uma corrente de orações pelo seu pai.