Sete licitações para compra de uniformes para Rede Estadual de ensino são destaque na Agenda Celic

Sete certames para concluir a aquisição de uniformes para estudantes da Rede Estadual de ensino fazem parte da agenda de licitações da Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), entre 18 e 22 de novembro.

As licitações, solicitadas pela Secretaria da Educação (Seduc), estão sendo realizadas para a compra dos uniformes que serão distribuídos a cerca de 740 mil alunos da Rede e foram divididas em nove certames, que contemplarão todas as 30 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs). Os kits incluem três camisetas de manga curta, duas camisetas de manga comprida, duas calças, uma bermuda, uma jaqueta e um moletom.

A agenda das licitações para compra de uniformes é a seguinte:

Segunda-feira (18/11), às 9h30 – Edital PE 0624/2024 (CRE 10, Uruguaiana; CRE 19, Santana do Livramento; e CRE 35, São Borja)

Segunda-feira (18/11), às 14h30 – Edital PE 0625/2024 (CRE 14, Santo Ângelo; CRE 17, Santa Rosa; CRE 20, Palmeira das Missões; CRE 21, Três Passos; CRE 32, São Luiz Gonzaga; e CRE, Ijuí)

Terça-feira (19/11), às 9h30 – Edital PE 0626/2024 (CRE 5, Pelotas; CRE 13, Bagé; e CRE 18, Rio Grande)

Terça-feira (19/11), às 14h30 – Edital PE 0627/2024 (CRE 12, Guaíba; CRE 27, Canoas; e CRE 28, Gravataí)

Quinta-feira (21/11), às 9h30 – Edital PE 0628/2024 (CRE 2, São Leopoldo; e CRE 11, Osório)

Quinta-feira (21/11), às 14h30 – Edital PE 0629/2024 (CRE 4, Caxias do Sul; CRE 16, Bento Gonçalves; e CRE 23, Vacaria)

Sexta-feira (22/11), às 9h30 – Edital PE 0630/2024 (CRE 7, Passo Fundo; CRE 15, Erechim; CRE 25, Soledade; e CRE 39, Carazinho)

Ao todo, a semana tem 45 certames previstos, entre os quais estão as licitações para a aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de laboratório, alimentos, materiais gráficos, entre outros. As licitações têm por objetivo atender a requisições de órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e visa ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.