DetranRS participa de operação integrada de ações por um trânsito mais seguro

O DetranRS retomou na quarta-feira (13/11), em todas as mídias, a campanha educativa Viagem Segura, alertando sobre os fatores de risco para acidentes. A iniciativa faz parte da operação integrada de ações por um trânsito seguro, que começa neste pré-feriado da Proclamação da República, em resposta ao elevado número de sinistros com feridos e vítimas fatais no trânsito gaúcho. Além da peça, equipes da autarquia e de municípios parceiros realizarão blitzes da Balada Segura nas noites e nas madrugadas, com o objetivo de coibir o consumo de álcool por motoristas.

Também fazem parte da operação a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC) e o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

As ações conjuntas, que se estenderão pelos próximos meses, buscam reforçar a fiscalização e intensificar a conscientização sobre os comportamentos mais perigosos nas rodovias, como a falta de uso do cinto de segurança, o excesso de velocidade e a combinação de álcool com direção. Todas as instituições envolvidas registraram um aumento preocupante nas estatísticas de feridos e de óbitos em suas áreas de atuação, e a união de esforços é fundamental para reverter esse cenário.

Agentes estarão presentes em diversos pontos do Estado realizando abordagens educativas e fiscalizações, chamando a atenção para a importância de práticas seguras ao volante. A presença intensificada dos órgãos de segurança e de trânsito visa reduzir os acidentes graves e conscientizar motoristas sobre a responsabilidade de cada um na construção de um trânsito mais seguro.

Números alarmantes

Dados do DetranRS demonstram um aumento de 7,9% no número de pessoas mortas no trânsito este ano no Estado. Só em rodovias federais do RS, 292 pessoas morreram, o que representa um aumento de 14% em comparação com o ano passado. A colisão frontal foi o principal tipo de acidente grave registrado. O trecho mais crítico para esse tipo de ocorrência está na BR-116, entre Canoas e São Leopoldo.

Nas rodovias estaduais, 398 pessoas perderam a vida, um aumento de 24% em relação ao ano anterior. A ERS 122, com 34 óbitos, e a ERS 239, com 18 óbitos, destacam-se negativamente nesse sentido, demandando ações diárias que permeiam os três eixos importantes para a redução dos sinistros de trânsito: engenharia, educação e esforço legal.

De janeiro a outubro deste ano, Porto Alegre registrou 69 mortes no trânsito, das quais 31 decorreram de acidentes envolvendo motociclistas. Ao todo, foram 11.869 acidentes, sendo que 4.644 deles tiveram vítimas, resultado em 5.489 feridos. Quatro cruzamentos da Avenida Ipiranga (Salvador França, Silva Só, São Manoel e João Pessoa) são os pontos com maior incidência de acidentes.