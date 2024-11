Gabarito oficial do Enem 2024 é divulgado pelo Inep

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgaram, nesta quinta-feira (14), os gabaritos e os Cadernos de Questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. O anúncio, que seria no dia 20 de novembro, foi antecipado.

Uma questão foi anulada na prova de ciências da natureza. Com isso, ela não será considerada para o cálculo da proficiência dos participantes. É a de número 124 no caderno verde, cem no cinza, 129 no azul e 102 no amarelo.

O material, disponível no portal do Inep, está separado pelas cores dos cadernos e por dia de aplicação. Confira aqui provas e gabaritos.

Acessibilidade

Também estão disponíveis os cadernos das provas adaptadas para o leitor de tela livre. Por meio do software NonVisual Desktop Access (NVDA), que captura toda e qualquer informação de texto, o conteúdo do material é transformado em fala, o que permite a acessibilidade a deficientes visuais.

Os gabaritos e os Cadernos de Questões também podem ser baixados e lidos com o suporte do Dosvox, um programa que se comunica com o usuário por meio de síntese de voz.

Reaplicação

O prazo para solicitar a reaplicação do Enem 2024, por meio da Página do Participante, termina na próxima sexta-feira (15). As pessoas que faltaram por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas, como prevê o edital, podem pedir para fazer as provas nos dias 10 e 11 de dezembro.