Impactado pela estiagem, PIB do RS apresenta queda de 2,6% em 2022

O Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul registrou queda de 2,6% em 2022 e chegou a R$ 593,63 bilhões. A redução no ano foi influenciada pelo desempenho negativo da Agropecuária (-42,9%), afetada pela estiagem, enquanto nos demais segmentos, Indústria (+1,7%) e Serviços (+4,3%), o Estado registrou crescimento. Com o resultado consolidado, a participação do RS no PIB do Brasil ficou em 5,9% em 2022, contra 6,5% em 2021, posicionando-o na quinta colocação no ranking nacional, atrás de São Paulo (31,1%), Rio de Janeiro (11,4%), Minas Gerais (9,0%) e Paraná (6,1%).

As informações divulgadas na quinta-feira (14/11) fazem parte do Sistema de Contas Regionais 2022, que agrega novos dados das 27 unidades da federação, mais amplos e detalhados, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e de outras fontes, além de revisar, no caso do Rio Grande do Sul, a estimativa preliminar do PIB trimestral. A defasagem de dois anos ocorre em função da disponibilidade dos dados provenientes das pesquisas estruturais do IBGE.

O trabalho é elaborado anualmente pelo IBGE em parceria com os órgãos estaduais de estatística e secretarias estaduais de governo. No Rio Grande do Sul, o trabalho é realizado com o Departamento de Economia e Estatística (DEE), vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

Desempenho por segmento

O desempenho abaixo do ano anterior na Agropecuária (-42,9%) pode ser explicado pela estiagem, que prejudicou as lavouras e a pecuária. Na Indústria, a alta foi puxada pelo desempenho das atividades de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação (+11,0%) e de construção (+7,1%), enquanto a indústria de transformação, principal segmento industrial do Estado, apresentou queda de 0,7%.

Nos Serviços, o avanço de 4,3% no valor adicionado teve como destaques positivos comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas (+5,5%); transporte, armazenamento e correio (+4,6%); e outros serviços (9,4%).

A estrutura do Valor Adicionado Bruto (VAB) em 2022 registrou recuo da Agropecuária (de 14,9% em 2021 para 8,6% em 2022), e avanços na participação da Indústria (de 24,1% para 26,7%) e dos Serviços (60,9% para 64,7%).

PIB per capita

Em 2022, o PIB per capita do Rio Grande do Sul foi de R$ 54.559,38, valor 9,9% superior à média do país, que foi de R$ 49.638,29. O resultado coloca o Estado na sétima posição entre os maiores do país, atrás de Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.

Políticas públicas



O governo do Estado está empenhado na construção de políticas públicas para mitigar os efeitos das estiagens, com ações estruturantes voltadas ao desenvolvimento socioeconômico e à qualidade de vida dos gaúchos. Para isso, uma série de medidas foram e estão sendo executadas dentro do Supera Estiagem. O governo do Estado deve investir cerca de R$ 1,3 bilhões em ações de curto, médio e longo prazos.



Entre os destaques estão as iniciativas da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) como a construção de açudes, a instalação de cisternas, a perfuração de poços e a subvenção para projetos de irrigação. Atualmente, o governo do Estado está com edital aberto para recebimento de projetos de irrigação. Em contrapartida, o produtor rural recebe um benefício de até R$ 100 mil, limitado a 20% do valor do projeto apresentado. O intuito é aumentar a área irrigada em até 100 mil hectares nos próximos anos e, para isso, o governo pretende investir R$ 213 milhões em subvenção econômica.