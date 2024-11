Balsa entre Porto Soberbo (BRA) e El Soberbio (ARG), vai operar normalmente no feriado da Proclamação da República

A Balsa que faz a travessia entre Brasil e Argentina nas localidades de Porto Soberbo, em Tiradentes do Sul e El Soberbio do lado argentino, vai operar normalmente nesta próxima sexta-feira, 15 de novembro, feriado da Proclamação da República Federativa do Brasil.



Os horários de travessia são:



– De segunda a sexta-feira

Das 8hs às 11h15 e 14hs às 17h15.



– No Sábado

Das 8h30 às 11h15 e 14h30 às 17h15.



IMPORTANTE: Não há travessia ao domingos.



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA TRAVESSIA:



* Documentação Pessoal



– RG (Documento de Identidade) ou Passaporte

– CNH NÃO É VÁLIDA



Menores desacompanhados ou somente um dos responsáveis, é necessária a

Autorização de Viagem Internacional, firmada em cartório.



No caso de óbito, de um dos pais, é necessário apresentar a certidão de óbito do mesmo.



* Documentação do veículo



Documento do carro atualizado

Carta verde



Obs: Se o proprietário não estiver presente é necessário procuração pública autorizando viagem internacional.