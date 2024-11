Governo do Estado, Scala Data Centers e Eldorado do Sul assinam protocolo de intenções de projeto de infraestrutura digital

Dando continuidade ao maior projeto de infraestrutura digital do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), representando o governo do Estado, a Scala Data Centers e a prefeitura de Eldorado do Sul assinaram, nesta quarta-feira (13/11), o protocolo de intenções que formaliza a efetivação do investimento inicial de R$ 3 bilhões. O plano da empresa é construir no município a maior cidade de data centers da América do Sul, a Scala AI City, o que impulsionará o potencial do Estado na área de tecnologia e inteligência artificial.

Segundo o protocolo de intenções, a Scala Data Centers, além do investimento e da instalação do complexo, promoverá treinamento e capacitação de mão de obra, prioritariamente local. Além disso, deverá dar preferência à contratação direta e indireta de empresas estabelecidas em Eldorado do Sul e/ou no Estado (desde que em condições compatíveis com as de mercado) e fomentar ações voltadas à responsabilidade social. Por parte do município, há o compromisso em dar suporte aos fornecedores da cadeia produtiva do projeto, promover a integração com as diretrizes estratégicas locais e, com apoio do governo estadual, auxiliar nas demandas com os órgãos municipais competentes para análise do empreendimento.

“Estamos dando mais um passo na construção deste projeto que colocará o Rio Grande do Sul no mapa dos grandes investimentos em tecnologia. Isto mostra que o Estado tem muito a oferecer ao setor, como a proximidade com os países do Mercosul e um ambiente de negócios favorável, o que, inclusive, é uma das prioridades estratégicas do Plano de Desenvolvimento do RS”, explicou o titular da Sedec, Ernani Polo.

Além de Polo, assinaram o documento o prefeito de Eldorado do Sul, Ernani de Freitas Gonçalves, o CEO e Co-fundador da Scala Data Centers, Marcos Peigo, e o SVP Corporativo, Luciano Fialho.

Scala Al City

Em 11 de setembro, o governo do Estado e a Scala Data Centers assinaram protocolo de intenções para viabilizar a construção de uma “cidade de data centers”, com um investimento inicial de cerca de R$ 3 bilhões (US$ 500 milhões).

O projeto cria o primeiro distrito industrial de data centers do país e tem a projeção de gerar mais de 3 mil novos empregos diretos e indiretos na primeira fase, além de movimentar toda uma cadeia econômica de fornecedores e mão de obra de setores como energia, construção civil e telecomunicações.