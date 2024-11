Concluída recuperação da RSC-480 entre Barão de Cotegipe e São Valentim

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt), concluiu a recuperação da RSC-480, que liga os municípios de Barão de Cotegipe e São Valentim, na região do Alto Uruguai. A obra, com investimento de R$ 9,7 milhões do Tesouro do Estado, contemplou 21 quilômetros da rodovia.

O titular da Selt, Juvir Costella, afirmou que o objetivo foi qualificar a mobilidade para produtores rurais, transportadores e a população local. "Estamos investindo em um corredor essencial para o escoamento da produção agrícola e pecuária da região, fortalecendo a economia e a conectividade de municípios importantes do nosso Estado", disse.

Os serviços executados incluíram reparos nas camadas do pavimento, com intervenções nos pontos críticos, substituição do asfalto existente e renovação da pintura de sinalização da pista.

"Realizamos um trabalho minucioso de recuperação, com intervenções que garantem a segurança e a trafegabilidade", destacou o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino. "A substituição do asfalto e os reparos estruturais vão proporcionar uma durabilidade muito superior para esta importante rodovia", salientou.