Avançar Mais no Esporte ultrapassa marca de 600 projetos recebidos

Após o encerramento da fase de inscrições do Avançar Mais no Esporte, a Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) divulga, nesta quarta-feira (13/11), o número de projetos inscritos e as datas das próximas fases do programa. No total, foram 657 projetos encaminhados pelas prefeituras municipais. Destes, 412 integram a modalidade Infraestrutura Esportiva, enquanto 245 foram inseridos na categoria Ilumina.

Voltado às prefeituras municipais, o Avançar Mais no Esporte visa financiar obras de construção e revitalização de espaços esportivos em todo o Rio Grande do Sul. O programa é a continuação do exitoso Avançar no Esporte, lançado em 2021 e que contou com 272 obras realizadas. Liderada pelo governador Eduardo Leite, a iniciativa transformou-se no maior programa de infraestrutura esportiva da história do Estado.

Nesta nova fase, são, ao todo, R$ 65 milhões investidos pelo governo do Estado em duas modalidades: Infraestrutura Esportiva, que contemplará projetos de até R$ 500 mil; e o Ilumina, focado em obras de iluminação e que beneficiará projetos de até R$ 200 mil. Em ambas modalidades, a contrapartida municipal será de 30% do valor solicitado.

"Estou muito feliz pelas mais de 600 inscrições no programa, que será essencial para reconstruir os equipamentos de infraestrutura esportiva e de lazer nas cidades atingidas pelas enchentes. O momento é de reconstrução, e a mobilização dos municípios nesta fase de inscrições comprova a importância do propósito desta iniciativa", avaliou o secretário do Esporte e Lazer, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral.

Próximos passos da seleção dos projetos

19 de novembro: publicação do resultado dos projetos aprovados após avaliação da Comissão de Julgamento

publicação do resultado dos projetos aprovados após avaliação da Comissão de Julgamento Fase de recurso: as prefeituras terão dois dias úteis para recursos a serem enviados para os respectivos e-mails:

[email protected]

[email protected]

as prefeituras terão dois dias úteis para recursos a serem enviados para os respectivos e-mails: 26 novembro:publicação da lista definitiva dos projetos contemplados.