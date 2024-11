Mais de 500 crianças são beneficiadas com entrega de óculos

No período em que aconteceu o Rally dos Sertões deste ano, a caravana de saúde com 70 voluntários percorreu mais de 4,5 mil km junto ao maior rally das Américas, a equipe da SAS Brasil levou saúde especializada para populações que aguardavam por assistência médica em Brasília - DF, Santa Maria da Vitória - BA, Cavalcante - GO e Formosa - GO. Atuando junto às secretarias de saúde de cada local, foi possível acelerar o atendimento de quem aguardava na fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS).

Foram realizadas consultas, exames e pequenos procedimentos em oftalmopediatria, dermatologia, ortopedia, ginecologia, pediatria, alergologia, clínica geral, neurologia, cardiologia e saúde mental, totalizando 12.566 atendimentos. Dentre as dez especialidades, a oftalmopediatria teve maior foco nesta expedição. A escolha estratégica foi pensada para garantir a permanência estudantil de crianças e adolescentes com problemas na visão, já que essa é a causa de 22% da evasão escolar no ensino fundamental, como indica a pesquisa nacional do Programa Alfabetização Solidária.

Em duas semanas, cerca de 2.200 mil crianças das quatro regiões puderam realizar consulta com um médico especialista da visão. Destas, 560 apresentaram algum tipo de doença ocular, e por isso continuaram assistidas pela SAS Brasil através do Ver Magia, projeto que possibilita o exame da acuidade visual, atendimento com oftalmopediatra e o óculos de grau para estudantes de 0 a 14 anos da rede pública de ensino. As lentes são produzidas mediante a necessidade de cada criança, e a armação é escolhida por ela logo após a consulta, ambos doados.

Entrega dos óculos

O projeto retornou ao endereço da largada da competição, em Brasília, para as primeiras entregas e 233 crianças receberam seus óculos. Após a capital federal, Cavalcante - GO e Formosa - GO receberão as doações e, logo em seguida, será a vez do município de Santa Maria da Vitória - BA, que deve receber os óculos até o final de novembro. “Esse retorno visa garantir ainda mais assistência e dignidade aos pequenos, que agora vão poder ver a magia do mundo sem nenhum embaraço ou incômodo”, afirma a coordenadora de engajamento da SAS Brasil, Marina Cardoso.

“Faz muitos anos que acompanho de perto o trabalho realizado pela SAS Brasil com pessoas em regiões escassas de saúde, seja no rally, ou em diversas outras frentes em que a organização atua. Se trata de cuidados com a saúde, mas também é um instrumento de transformação social”, comenta o empresário goiano Lélio Vieira Carneiro Júnior. Ele que está à frente da Fifi Rally Team, e é um dos mantenedores e apoiadores de projetos da organização social.